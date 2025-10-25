Lotería Nacional, sorteo de hoy en directo: comprobar décimo y resultados del sábado 25 de octubre
Consulta los números y décimo premiados hoy, sábado 25 de octubre, del sorteo de la Lotería Nacional de España. Conoce si eres uno de los afortunados de esta lotería que reparte 42.000.000 de euros.
El primer premio de la Lotería Nacional reparte hoy sábado 25 de octubre 600.000 euros a la serie, es decir, 60.000 euros al décimo. Además, se ponen en juego premios a las 99 centenas restantes del primer premio de 300 euros y 2 premios por aproximación para el número anterior y posterior, dotado de 10.000 euros a la serie cada uno de ellos.
La Lotería Nacional reparte dos grandes premios en el sorteo de hoy. El primero asciende a 600.000 euros a la serie, 60.000 euros al décimo. El segundo está dotado con 120.000 euros a la serie, que vienen a ser 12.000 euros al décimo. A estos se suman premios a las aproximaciones, las terminaciones de cifras, las centenas y los reintegros que también te pueden dar una alegría y/o hacerte recuperar lo jugado.
El sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado 25 de octubre, arrancará a las 13:00 horas (horario peninsular) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. La duración será aproximadamente de 20 minutos, por lo que sobre las 13:20 ya podrás comprobar directamente aquí cuáles han sido los números premiados.
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la Lotería Nacional de hoy sábado 25 de octubre en directo! Loterías y Apuestas del Estado pone en juego un primer premio de 600.000 euros, es decir, 60.000 euros al décimo. ¡Casi nada para encarar esta última recta del año con un buen remanente económico!