Lotería Nacional, sorteo de hoy en directo: comprobar décimo y resultados del sábado 25 de octubre

Premios Lotería Nacional: sorteo de hoy



La Lotería Nacional reparte dos grandes premios en el sorteo de hoy. El primero asciende a 600.000 euros a la serie, 60.000 euros al décimo. El segundo está dotado con 120.000 euros a la serie, que vienen a ser 12.000 euros al décimo. A estos se suman premios a las aproximaciones, las terminaciones de cifras, las centenas y los reintegros que también te pueden dar una alegría y/o hacerte recuperar lo jugado.

