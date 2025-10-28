Resultado Eurojackpot: comprobar número hoy martes 28 de octubre

En breves instantes podrás comprobar el número del Eurojackpot de hoy, martes 28 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cada viernes puedes jugar al Eurojackpot, sorteo administrado por la ONCE, y tendrás la posibilidad de ganar un bote final de mínimo 10 millones de euros. El primer premio son 90 millones de euros, y se acumula cada sorteo. De todas las apuestas recaudadas, el 50% del total está destinado a los premios.

Al Eurojackpot se puede jugar realizando una apuesta sencilla o múltiple. En el caso de la apuesta sencilla, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.