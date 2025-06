Resultado Eurojackpot: comprobar número hoy martes 3 de junio de 2025

En breves instantes podrás comprobar el número del Eurojackpot de hoy, martes 03 de junio de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la ONCE que cuenta con un bote de 10.000.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

El sorteo del Eurojackpot, administrado por la ONCE, se juega los viernes y puedes ganar hasta un mínimo de 10 millones de euros en el bote. El premio final es el resultado de la acumulación de cada sorteo, con la posibilidad de ganar hasta 90 millones de euros. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.

El sorteo del Eurojackpot ofrece la posibilidad de jugar una apuesta sencilla o múltiple. Para poder participar en la apuesta sencilla, hay que seleccionar 5 números distintos que vayan del 1 al 5 acompañados de 2 soles, desde el 1 hasta el 10. En el caso de querer jugar en la apuesta múltiple, es necesario escoger 5, 6, 7, 8, 9 o incluso 10 números con 2, 3, 4 o 5 soles. Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles

Últimos resultados del sorteo de Eurojackpot

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.