Eurojackpot: resultado del sorteo de hoy viernes 23 de mayo

Eurojackpot: comprobar número de la ONCE hoy viernes 23 de mayo.

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes 23 de mayo de 2025 con un bote de 120.000.000 euros. Consulta la combinación de números y soles ganadora en el sorteos de hoy.

El Eurojackpot se juega todos los viernes y ofrece un premio final de mínimo 10 millones de euros. Un sorteo que ofrece la ONCE. El primer premio del Eurojackpot son 90 millones de euros, y se acumula cada sorteo. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

El sorteo del Eurojackpot ofrece la posibilidad de jugar una apuesta sencilla o múltiple. Para poder participar en la apuesta sencilla, hay que seleccionar 5 números distintos que vayan del 1 al 5 acompañados de 2 soles, desde el 1 hasta el 10. En el caso de querer jugar en la apuesta múltiple, es necesario escoger 5, 6, 7, 8, 9 o incluso 10 números con 2, 3, 4 o 5 soles. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Resultados de últimos sorteos de Eurojackpot e información de interés

20:59 Eurojackpot: resultado del sorteo de hoy viernes 9 de mayo El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 9 de mayo de 2025 es el 01, 05, 27, 36 y 43 y los soles los números 05 y 09. El acertante del sorteo ganará un bote de 120.000.000 euros. 20:49 Un hombre cree ganar el segundo premio de la lotería hasta que descubre el error: "Pasé noches sin dormir" Fue al súper a por cuatro cosas, aprovechó la visita para sellar su apuesta del Eurojackpot y, horas después, al comprobar los resultados sin hacerse muchas ilusiones, descubrió que le habían tocado 4,8 millones de euros. Un vecino de Lahti, una ciudad del sur de Finlandia, pensaba que le habían tocado “unos cientos de miles”, pero el premio era mucho mayor, según publicó el diario regional Etelä-Suomen Sanomat. 20:39 Comprobar Eurojackpot: resultado del sorteo de la ONCE hoy martes 20 de mayo de 2025 El resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy martes 20 de mayo de 2025, con un bote de 120.000.000 euros, es el 08, 19, 20, 21 y 28 y los soles los números 07 y 10.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.