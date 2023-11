Resultado del sorteo 11 del 11 de la ONCE 2023 hoy sábado 11 de noviembre

Comprobar resultado del Extra del 11 del 11 de la ONCE 2023

Poco queda para saber el resultado del sorteo 11 de la 11 de la ONCE 2023, en el que te puede tocar un primer premio de 11 millones de euros a las cinco cifras y la serie ganadora, además de 10 premios de 1 millón de euros y otros premios adicionales.

Concretamente, se ponen en juego 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras, 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras, 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras, 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras, y el reintegro, que te premia con 6 euros -lo jugado- si tienes la última cifra del número agraciado.

Asimismo, por este sorteo extraordinario de la ONCE del sábado 11 de noviembre, también puedes ser uno de los afortunados con 1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

El Extra 11 del 11 de la ONCE 2023 se celebra hoy sábado 11 de noviembre a las 21:25 horas (horario peninsular). El coste de cada cupón es de 6 euros y se pueden adquirir en la web de JuegosONCE hasta las 21:00 horas.

Nota: Los únicos resultados oficiales del Extra del 11 del 11 de la ONCE 2023 son los que se publican en la web de Juegos ONCE. De haber cualquier omisión o errores en este artículo, el HuffPost no se hace responsable de los mismos.