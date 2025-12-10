Sorteo Bonoloto hoy: comprobar número del miércoles 10 de diciembre

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto del miércoles 10 de diciembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 1.700.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto tendrás que seleccionar 6 cifras en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Por un lado, deberás elegir si quieres jugar exclusivamente al próximo sorteo o a todos los restantes de la semana. El propio sistema de Loterías y Apuestas del Estado puede decidir por ti de forma aleatoria la combinación de tu boleto. El precio de una apuesta es de 0,50 euros, aunque tendrás que apostar al menos 1 euro. Es decir, que si tu boleto de la Bonoloto participa en un único sorteo, deberás incluir al menos dos apuestas.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:

Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación

Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación

Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %

Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %

Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

