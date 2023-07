Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2023: horario y dónde ver en directo

La cuenta atrás que luce en la web de la Cruz Roja para este Sorteo de Oro 2023 está a poco de concluir. Se cuentan los días, horas y segundos para que el bombo ruede y se conozcan los números premiados en esta lotería que reparte 7 millones de euros en 11.700 premios a los que optar.

El precio de cada boleto del Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2023 es de 5 euros. Con ello no solo optas a todos estos premios. Con su compra estás contribuyendo a la labor que la Cruz Roja Española lleva a cabo, trayendo esperanza y oportunidades laborales y personales a colectivos que viven una situación complicada, ya sea porque están solos, no tienen trabajo, han sufrido violencia de género, etc.

Todas estas personas están impresas, figuradamente hablando, en los 10 diseños de los cupones que están a la venta, en los que se pueden leer perfectamente su eslogan: “oro parece…,seguido de una acción social que realiza Cruz Roja: “acogida”, “alimentación consciente”, “bienestar energético”, “éxito escolar”, “futuro laboral”, “igualdad”, “protección a la mujer”, “socorro”, “compañía” y “sostenibilidad, y finalizando en es”.

Premios del Sorteo de Oro de la Cruz Roja

Primer premio de 3.000.000 de euros

Segundo premio de 1.000.000 euros

Tercer premio de 500.000 euros

Cuartos premios de 250.000 euros

Quintos premios de 100.000 euros

A qué hora es y dónde ver el Sorteo de Oro de Cruz Roja 2023

El Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2023 se celebra el jueves 20 de julio a las 19:00 horas (horario peninsular) en Málaga. Para ver el sorteo en directo podrás hacerlo a través de El HuffPost, donde publicaremos todos los resultados y números premiados, además de la retransmisión de la lotería más esperada de la Cruz Roja.