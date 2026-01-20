'Una Casa Blanca', el proyecto de SER Podcast para contar la era Trump más allá del escándalo del día

Donald Trump cumple este martes un año al frente de la Casa Blanca, en la que es su segunda etapa como presidente de Estados Unidos. Pese al rodaje de 365 días, a las jornadas aplastantes de ideas descabelladas y bullying planetario, cada vez cuesta más entender qué tiene en la cabeza. No sólo ha venido a revertir políticas demócratas, como prometió, sino también a poner patas arriba los equilibrios, certezas y límites del mundo. En 2026 promete ir a más. No ha habido un mandatario tan impredecible en la historia.

Impredecible... y brutal, heterodoxo, poco apegado a la verdad y mal amigo de la prensa, también. El republicano es todo un reto informativo, tanto por la profundidad de sus propuestas como por la forma en la que las convierte en hechos, también por los medios que usa para hacer sus anuncios y su relación con la prensa, el enemigo, a sus ojos.

Lo primero que falta en una inundación es agua potable, que diría Miguel Ángel Aguilar, así que en mitad de la oleada informativa que genera Trump cada vez es más necesaria la pausa, el contexto, la explicación. Para ayudarnos a entender mejor EEUU y a su presidente nace hoy Una Casa Blanca, el nuevo proyecto de SER Podcast, en el que su corresponsal en Washington, Sara Canals (Andorra, 1990), afina el foco y "busca asomarse a las historias que la actualidad política no atiende, pero que revelan la complejidad del día a día en lo que ocurre allí", como lo define la cadena de emisoras del Grupo Prisa.

"La intrahistoria del mayor centro de poder del planeta"

La idea es llevar de la mano al oyente en "un viaje sonoro que desmonta la idea de que el poder reside sólo en el Despacho Oval". "A través de crónicas, entrevistas y situaciones cotidianas, Una Casa Blanca se adentra en los pasillos, las calles y las vidas de quienes conviven con el poder para abordar, desde distintos ángulos, la intrahistoria del mayor centro de poder del planeta".

Para explicar la era Trump no bastan "las ruedas de prensa, el ruido institucional y los focos", sino que Canals, que lleva ya tres años en el país, se propone "escuchar a quienes no aparecen en los titulares: familias migrantes, funcionarios invisibles, asesores de segundo nivel, votantes incrédulos, activistas, vecinos, trabajadores e, incluso, turistas que entran y salen sin entender del todo lo que ocurre allí dentro".

"Esta presidencia está siendo tan intensa y EEUU genera tanto flujo informativo que nos quedamos, a veces, sólo con el breaking news, con las noticias puramente de actualidad. Yo sentía que faltaba contar algo más, darle espacio a esas voces que no suenan en el día a día y que explican mucho sobre esta presidencia y sobre los protagonistas que se están beneficiando o que están sufriendo por culpa de lo que pasa aquí", explica la periodista en conversación con El HuffPost, a propósito de su nuevo formato.

El hecho de que estar cada día siguiendo a este presidente y desde la Casa Blanca, "con el acceso que tenemos los periodistas que vivimos en Washington a la sala de prensa o a los jardines exteriores de la Casa Blanca" ayuda a estar cerca del magnate neoyorquino, pero quería un extra, "contar la actualidad pero desde otro punto de vista, contarle a la gente los detalles, las anécdotas, esas curiosidades que vemos también en el día a día y por el frenesí diario se quedan fuera de antena".

No es sólo contar los entresijos, al modo de El Ala Oeste de la Casa Blanca, sino añadir el amplificador de la sociedad, que es quien convive al son que marcan las políticas trumpistas. Lo hará a lo largo de entregas quincenales, de entre 10 y 15 minutos cada una, pero con "flexibilidad" para dar acomodo a debates de fondo o entrevistas potentes que vayan surgiendo.

Todo puede pasar

Canals, reportera también en Washington para Telecinco y Cuatro, ha podido vivir el final del mandato del presidente demócrata Joe Biden, las elecciones que encumbraron a Trump y sus primeros meses (que parecen siglos), y constata que hay sensibles diferencias entre los dos mandatarios. Los retos de madrugar por trabajar para medios de España son los mismos, también la presión de cubrir el país más poderoso del mundo, pero hay más: "si es todo imprevisible por ser un país tan grande y variado, con Trump lo es aún más", resume.

"Me levanto los lunes y veo, claro, la agenda semanal que tiene la Casa Blanca de las actividades presidenciales, pero sabes que en cualquier momento puede haber una crisis o manifestaciones en algún punto, puede haber una quiebra de los bancos medianos de Silicon Valley, ¿no? Y eso genera consecuencias en todo el país", ejemplifica.

"Todo puede pasar, no sólo depende del presidente, pero evidentemente con Trump la imprevisibilidad está a la orden del día. Tienes una idea de lo que nos depara el día, pero bueno, toca ser muy flexible para adaptarse a las prioridades informativas. Por eso este podcast ayudará a enfocarnos en otras cosas importantes, para que no se pierdan por el camino", incide. Aunque Trump "lo monopoliza casi todo", es una obligación profesional ir más allá, "alejarse del centro del poder y buscar historias".

Porque el republicano tiene tal capacidad de influencia y tal poder de decisión que, realmente, está alterando el día a día de los norteamericanos. "Trump se está apoderando, por ejemplo, de todo lo que es la cultura. Está influenciando el contenido de los museos, los espectáculos que se celebran aquí en Washington, y esto se cuenta poco porque, al final, hay noticias que son mucho más importantes", lamenta Canals.

Tras tres años en la zona, ha notado "mucho" el cambio en la calle entre las dos presidencias, sobre todo estando en la capital, "mayoritariamente demócrata, liberal". Lo ve en sus círculos de amigos o en las calles. Se fija en un detalle: "desde que han llegado al poder los republicanos han empezado a aparecer muchas pegatinas que crea algún grupo -y que podría dar para uno de mis episodios- sobre las relación entre Trump y Vladimir Putin o de temática Jeffrey Epstein.

O te ves, "ayer mismo", uno de esos lavabos que ponen por la calle con una pegatina que decía The Donald J. Trump Memorial Center, un guiño a la manía del mandatario de poner su nombre a todo, de una flota para el Ejército a edificios bautizados con nombres de otros presidentes.

"Entre mis amigos hay mucha tristeza. No todos son demócratas, pero los que lo son... no es una época bonita para ellos", reconoce. "Tengo amigos que están muy vinculados al mundo de la cultura. Uno de ellos actuaba en el coro gay de Washington y por culpa de Trump les anularon un show, un espectáculo que llevaban más de 20 años haciendo", expone.

Al final, vive en una ciudad "tan marcada por el Gobierno de Estados Unidos, pequeña en el fondo, que lo que pasa en la Casa Blanca tiene un impacto tremendo en las calles". No hay más que ver a la Guardia Nacional desplegada, que aún sigue por aquí. "Nos hemos ido acostumbrando. Salir a comprar y toparte con tres guardias nacionales, no es normal, pero lo hemos normalizado, cuando Washington es relativamente seguro, salvo algunos barrios". "Los saludas y son simpáticos. Pero es súper curioso", confiesa la informadora.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa antes de abordar el Air Force One para partir hacia Washington, en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach (Florida), el 19 de enero de 2026. Kevin Lamarque / Reuters

¿Un cambio irreversible?

¿Son cambios irreversibles los que está aplicando Trump? Hay quien todavía, con esperanza dice que en cuatro años no puede cambiar por completo ni EEUU ni el mundo, que tras él habrá margen de maniobra. Para la corresponsal de la SER, que reconoce la complejidad del asunto y asume que no hay una bola de cristal con este presidente, hay que ser realistas y entender que es "muy disruptivo y está alterando, y lo ha hecho desde el día uno, el orden mundial".

"A nivel internacional, creo que nada será igual", augura. "Lo que está haciendo es irreversible, además tiene un efecto dominó en todas las regiones del mundo, en todos los líderes. Y a nivel nacional, aquí se siente mucho, sus políticas de represión en las calles, en ciudades demócratas, toda su política migratoria... También ahí el impacto es alto y puede ser irreversible. Hay gente que acaba en cárceles del Salvador y que ya no van a poder volver aquí, por ejemplo", indica.

Salvo que se dé "un batacazo muy importante" en las elecciones legislativas de noviembre próximo (donde tradicionalmente los ciudadanos dan un toque de atención al partido en el Gobierno), cree que "vamos a seguir con esta tendencia" de "hostilidad y autoridad" con la que está presidiendo el país, hasta que cumpla sus objetivos.

Y, sin embargo, recuerda que "también es verdad que con un nuevo presidente las cosas cambian". "Esto se vio de forma muy clara con el cambio de la primera presidencia de Trump a Biden y ahora aún es más drástico la presidencia de Biden a Trump". Es lo esperado, por tanto.

¿Hay que contar todo todo lo que dice?

Canals plantea también un debate profesional sobre cómo los periodistas abordamos la era Trump: "¿le estámos montando demasiada voz? ¿Cada vez que hace o dice algo hay que contarlo?". Es complicado, confiesa, porque a veces no se sabe si es bueno darle un altavoz cuando lo que hace es insultar o mentir. "Es que, del otro lado, está en hecho de que es el presidente de EEUU... Todo lo que dice tiene impacto", asume.

Sí que ha notado, al menos a nivel editorial, que ya no hay esa necesidad de replicar todo lo que dice el presidente, porque es darle voz, pero sí de informar de forma crítica, desde la pedagogía y el civismo, para ponerlo en evidencia si es necesario. Pone el énfasis en lo complicado que es para un reportero decir a las claras que el líder del mundo libre miente, cuando se supone que sus datos y sus declaraciones deberían ser para creer a pies juntillas.

"El ejercicio del fact-check es un reto. Hay que hacerlo contantemente. Todos los políticos pueden exagerar o mentir, evidentemente, ¿no? Esto es política. Pero mentir de una forma tan deliberada se hace incómodo. Se me hace raro tener que matizar todo el tiempo a todo un presidente. Esto no es política", dice. Una situación que califica de "atípica" y "surrealista", que necesita de un contexto mayor, que es el que ahora se propone dar en la SER.

La pregunta viral

Canals no sólo cuenta noticias, sino que las ha protagonizado: en su primera estancia dentro del Despacho Oval, a la vera del escritorio de Trump, quiso preguntarle por la activista sueca Greta Thunberg, enrolada en la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza, pero él la interrumpió, lanzando una frase que convirtió en el viral del día, el 7 de octubre de 2025.

"La verdad un día para recordar como periodista. Yo al menos tenía el sueño de entrar un día en el Despacho Oval, tan icónico y tan emblemático, donde puedes pisar historia. Con Biden no pude, así que esa fue la primera vez. Y la verdad es que es un momento bastante imponente, porque al final somos un grupo muy reducido de periodistas los que estamos allí con él y eso te permite poder interactuar con el presidente", detalla.

Habitualmente, la prensa está en el jardín de la Casa Blanca cuando Trump va y viene de su helicóptero, por si se digna dirigirse a ellos, pero suelen ser muchos y tienen pocas posibilidades de que se les atienda. Aquello fue otra cosa. "Es un momento muy solemne, que impone. Lo vi, no voy a mentir, con cierto nerviosismo, porque tienes esa duda, viendo el historial de Trump y de su relación con la prensa, de cómo te irá". Se refiere a si te va a ridiculizar o a burlarse de tu acento o tu origen o a atacarte por la razón que sea.

"La verdad es que me cortó. Fue a escuchar el nombre de Greta Thunberg y ya me cortó directamente la pregunta. Luego pude preguntarle también por Lula da Silva. Como periodista, entender al personaje y calcular estratégicamente la forma en la que preguntas para que esto no te vuelva a pasar", reconoce.

Un "día para recordar" en la agotadora tarea de contarle Trump al mundo.