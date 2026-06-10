PRISA Media despliega su mayor cobertura histórica para un Mundial de fútbol con más de 60 periodistas sobre el terreno y un equipo que supera los 150 profesionales

PRISA Media despliega para la Copa Mundial de la FIFA 2026 toda su fuerza en una cobertura sin precedentes con una mirada global, multiplataforma y multigeneracional. Con más de 60 periodistas sobre elterreno y un equipo que supera los 150 profesionales, las cabeceras deportivas del grupo liderarán la información, el análisis y el entretenimiento en español en torno a los 39 días de cobertura de la competición, que arranca el 11 de junio, a través de todas las marcas que engloban el vertical de deportes del Grupo.

AS, Cadena SER, EL PAÍS, Post United, Claro Sports, Caracol Radio, W Radio y ADN se unen para ofrecer una cobertura excepcional, con 37 horas diarias de vídeo en directo, la narración de los 104 partidos, el análisis, la opinión, el contenido editorial o los videopodcasts, así como especiales multimedia. La mayor plataforma deportiva en español se vuelca con el Mundial para que los aficionados puedan seguir todos los detalles en las webs de las distintas cabeceras, sus apps, las redes sociales, el canal de televisión de Claro y los canales de YouTube.

Los Ángeles, San Francisco, Miami, Boston, Nueva York, Filadelfia, Toronto, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México son algunos de los lugares desde los que los periodistas informarán sobre la competición y compartirán todas las historias que deje el evento.

El despliegue incluye una programación específica y diferenciada para España, México, Colombia y Chile, con programas y colaboraciones en los que los aficionados tendrán también sus propios espacios.

España

Las redacciones de AS y la SER realizarán directos de todos los partidos y seguirán muy de cerca a las Selecciones favoritas: España, Argentina, Brasil, Francia, Portugal e Inglaterra.

Previamente a la inauguración del Mundial, la SER estrenó el 1 de junio el podcast Gol de Estado, con Antonio Martín, que pone el foco la geopolítica mundial antes de que dé inicio el acontecimiento. Este lunes ha lanzado el podcast Vamos a bordarlo, donde el periodista Antón Meana sigue diariamente a la selección de Luis de la Fuente con un convencimiento: España va a ganar el mundial. Y este martes, los expertos en futbol internacional de la SER, Bruno Alemany y Axel Torres, junto a Antonio Romero, estrenan El que pueda, que empate, un podcast para poner en valor a las principales figuras de la cita mundialista. Todo este contenido se podrá escuchar a través de la nueva aplicación de la SER.

La cadena desplazará a 21 profesionales, 6 de ellos con la Selección española, liderados por la directora de Deportes, Laura Martínez. La programación incluye más de 500 horas de emisión, récord en la historia de la SER en una cita mundialista, a través de El Larguero, con Manu Carreño; Ser Deportivos, con Francisco José Delgado; y Carrusel, con Dani Garrido. En este último, el equipo del Post United, la plataforma de contenido para seguidores de la generación milenial y Z recientemente adquirida, elegirá en Lo + Mundial el contenido más viral. Gallego, por su parte, presentará de lunes a viernes a las 18:30 el Mundial On Fire, un programa transversal donde participarán los enviados especiales de la SER y AS.

Entre los formatos especiales que ha preparado AS está la Guía digital informativa sobre las 48 selecciones y un especial de papel de 36 páginas que se publica este miércoles, 10 de junio. El periódico lanza también Inside Mundial, un programa diario en directo con conexiones con los enviados especiales para analizar las jornadas y conversar con la audiencia, así como el videopodcast Minuto 11C, donde se abordará un tema deportivo al día en profundidad.

En Mundial Exprés, los lectores encontrarán cada mañana un resumen con lo mejor de la jornada nocturna. Los registrados en la web y en la app de AS tendrán ventajas: una newsletter diaria liderada por el enviado especial Aritz Gabilondo. Los usuarios de la app podrán acceder a contenido exclusivo antes de su publicación en otros canales.

AS quiere escuchar a sus seguidores y abrirá espacios para ellos como En Juego, un streaming diario con la reacción en caliente al partido más interesante de la jornada. Y dos veces por semana, Misión Mundial: un programa de entretenimiento y gamificación dirigido especialmente a la generación Z.

México

En México la cobertura radiofónica será en exclusiva a través del ecosistema W Radio (W Deportes 730 AM, W Radio 96.9 FM y W Radio 900 AM), con grandes voces como Antonio Moreno, Majo González, Xavi Sol y Joaquín Beltrán.

Las sinergias de las cabeceras mexicanas serán constantes. Así, el espacio AS en W, conducido por Alejandro Gómez, director de AS México, también se viste de Mundial y contará con la participación de todos los enviados especiales del diario deportivo, como el director global, José Félix Díaz, o los periodistas Juan Jiménez, Fernando Tavero y Guille Casquero, así como de referentes de AS España como Tomás Roncero y Luis Nieto.

AS apostará por el vídeo con comentarios de Roncero tras cada partido de México y debates cortos sobre los temas más relevantes de la actualidad mundialista.

La parrilla de Claro Sports incluye programación especial, como el programa La Delantera, un resumen de lunes a viernes con Eduardo Videgaray, José Ramón “El Estaca” San Cristóbal, Paty Cantú, Alberto Lati y Félix Fernández, transmitido en vivo desde Plaza Carso, de Ciudad de México.

Colombia

La redacción de AS Colombia narrará todas las incidencias y el minuto a minuto de la Selección colombiana mientras Caracol Radio transmitirá en directo 72 de los 104 partidos de esta Copa del Mundo.

Tanto en la web como en YouTube y las frecuencias de radio, AS Colombia tendrá su parrilla de programas, entre los que destacan AS Mundial, donde se integrarán periodistas de las diferentes redacciones de AS en el mundo; Vidas, La Polémica, La Milonga, Stremeando y mucho más.

El equipo de AS Colombia se implica al completo, desde su director Steven Arce, a los periodistas Tomás Roncero, Adrián Magnoli, Fernando Petrocelli, Carlos Alemán o Luisa Londoño. Lo hacen al lado de voces autorizadas del deporte de Caracol Radio como César Augusto Londoño, Diego Rueda, JJ Trujillo, Liche Durán, Juan Sebastián Vargas, Andrés Felipe Díaz y Cristian Pinzón.

En redes sociales se creará contenido específico, como El Álbum de los Mundiales, un formato corto nativo digital, con César Augusto Londoño y Juan Se Hernández, que mezcla la inquietud de los jóvenes con la sabiduría de los grandes. O Sin tibiezas, contenido donde interactúan los hinchas, que contestarán a una pregunta de los talentos de PRISA Media sobre selecciones, Mundial de fútbol y jugadores desde los mismos estadios.

Chile

A pesar de la ausencia de la Selección de Chile, la redacción de AS en el país estará siguiendo de cerca las curiosidades que deje la competición, sin dejar de hacer una cobertura exhaustiva del torneo con directos, crónicas, análisis y opinión. Además, aprovechará los reportes diarios del enviado de ADN Radio, con cápsula para RRSS, la presentación de las 48 selecciones y la colaboración con el programa Los Tenores AM.

Entre las apuestas destaca Jugada Nacional, un programa de videopodcast que tendrá episodios especiales vinculados al Mundial, con entrevistas de jugadores que participaron en las últimas ediciones.

AS English

AS English, la plataforma deportiva en inglés de Diario AS dirigida principalmente al público de Estados Unidos, ofrecerá una amplia cobertura digital de la Copa.

Combinando la experiencia del fútbol europeo con un profundo conocimiento del mercado deportivo estadounidense, AS English ofrecerá directos, análisis, contenidos explicativos y piezas multimedia dirigidas a audiencias angloparlantes que seguirán eltorneo tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Esta cobertura formará parte de la estrategia global, multilingüe y multiplataforma de PRISA Media para el Mundial en Europa y América.