Imputado el CEO de la principal productora de Canal Sur por acoso sexual a una periodista: "Búscame una reportera que esté buena como tú, así con las tetas gordas"

"Para que se la folle otro que se vaya a la puta calle". La justicia ha abierto una investigación contra Gustavo Fuentes Aguilar, el CEO de la principal productora de Canal Sur por un presunto delito de acoso sexual y otro contra la libertad sexual tras la denuncia de una antigua reportera de la empresa (Andalucía Digital Multimedia S.A.).

"Es una inútil, solo sirve para lo que sirve", "¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?" o "Búscame una reportera que esté buena como tú, así con las tetas gordas" son algunos de los comentarios que supuestamente habría soltado el denunciado, a quien se le atribuye "un presunto delito de acoso sexual del artículo 184 del Código Penal y un delito contra la libertad sexual del artículo 178.1", según recoge 'el diario.es'.

La denuncia cuenta con una docena de testigos y siete de ellos han ratificado ante el juez la denuncia por delitos sexuales interpuesta por la reportera (que no sería la única afectada, sino la única denunciante) corroborando algunas de los episodios de "acoso sexual", "acoso laboral" y "lenguaje sexualizado y vejatorio" denunciados.

El CEO, sin embargo, sigue defendiendo su inocencia, tal y como ha podido saber el mismo diario citado, y será llamado a declarar el próximo 25 de junio junto a otros dos testigos: una amiga de la reportera denunciante y la que fue su número dos en la productora.

El denunciado— quien fue nombrado por el consejero de la Presidencia del Gobierno de Moreno Bonilla, Antonio Sanz— estaba llamado a declarar el pasado 11 de mayo. Sin embargo, consiguió que se aplazase, logrando evitar que coincidiera con la campaña de las elecciones de Andalucía. De hecho, fue en esa semana cuando dimitió ante el consejo de administración del Clúster, sin dar ninguna explicación de su marcha.

Tres presuntas agresiones sexuales cometidas en 10 años

La denuncia no solo recoge situaciones de acoso sexual, sino que también señala tres agresiones sexuales que presuntamente se habrían cometido en los años 2013, en un bar de Sevilla; en 2022, en la calle y dentro de un coche en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un coche en Zahara de los Atunes (Cádiz). Dos testigos aseguran que la periodista les contó algunos de estos hechos poco después de que, según su relato, se produjeran.

"Te recuerdo que te he traído a la empresa para que seas mi acompañante en los viajes"

Algunos de los comentarios que recibió la periodista, según denunciaron un exrealizador de programas de la productora que inició una relación con la denunciante y otros testigos, fueron: "Me vas a tener que reservar una tarde de estas ya para los dos"; "¿Cuándo vamos a quedar que me debes una?"; o "Te recuerdo que te he traído a la empresa para que seas mi acompañante en los viajes".

"Me vas a obligar a decir en casa que tengo que ir a más grabaciones a supervisar como buen profesional"

También comentarios sobre su físico o de carácter íntimo e insinuante. Todo ello delante de otras personas. "En esas piernas me pierdo yo"; "Eso es un culo"; "¡Qué bien me lo voy a pasar trabajando!"; "Así a ver cómo me concentro en trabajar yo"; o "Me vas a obligar a decir en casa que tengo que ir a más grabaciones a supervisar como buen profesional".

"Para que se la folle otro que se vaya a la puta calle"

Tras eso, y al comprobar que la víctima había iniciado una relación, llegó presuntamente el aislamiento y el acoso laboral (punto que el juez ha desestimado al considerar que excede sus competencias). "Para que se la folle otro que se vaya a la puta calle".

Según resume una testigo, "después de todos los mensajes obscenos, invitaciones fallidas de viajes, cenas y hoteles, consciente de que no iba a conseguir nada de ella, empezó un acoso y derribo de descalificaciones, ponerla en evidencia cada vez que podía delante de los compañeros de trabajo, como a quitarle puestos de responsabilidad". "Le decía que se fuera, que allí no hacía nada", agrega en declaraciones a 'eldiario.es'.

El ambiente laboral tóxico no solo era una situación que enfrentaba a diario la denunciada, según los testimonios, también era algo que sufría el resto de la plantilla. "Hacía llorar a compañeros, ridiculizaba con frecuencia a un compañero con acondroplasia o se mostraba irascible y violento a veces como supuesta broma para que la gente esté tensa", cuenta uno de ellos al diario español.

En total, hay 175 páginas de mensajes de WhatsApp "de índole sexual" que se enviaron desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima, desde el 2018 hasta la actualidad. Ese material ha sido incorporado a la causa como prueba documental. Todos esos mensajes se suman a los testimonios de los testigos y de la reportera. Por ahora, el Gobierno encabezado por Juanma Moreno Bonilla no se ha pronunciado al respecto.