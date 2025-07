La gran noche del podcast celebra su cuarta edición en Madrid

Los IV Premios Ondas Globales del Podcast celebraron anoche en el Teatro Fernán Gómez de Madrid su cuarta edición en una gala que reunió a los principales nombres del sector en el mundo hispanohablante. Un homenaje a los mejores proyectos y creadores del momento y a todos los profesionales que dan vida a esta importante industria cultural que no deja de crecer.

Sastre & Maldonado; Criminopatía; No es el fin del mundo; El Tigre; The Wild Project; Te busco; Caso 63: Enigma; HUMO: Murder and Silence in El Salvador; MARE; o La Ruina, reconocido por segunda vez como mejor podcast del año, tras lograr el Premio Ondas el pasado noviembre, son algunos de los ganadores de este año.

Una edición repleta de talento en la que se han otorgado tres premios ex aequo: el de Laura Escanes (Entre el cielo y las nubes), y Santi Talledo (Cero Miligramos), a Podcast revelación; el de Pétrea, de PostaFM, y Simulacro, de El Extraordinario para Turismo de Canarias, a Mejor Branded-podcast; y el de Tamayazo. El Podcast, de RNE Audio, y La casa grande, de Isabel Coello, a Mejor Guion.

Todos ellos han sido seleccionados de entre los 70 finalistas anunciados por el jurado especializado el pasado mes de febrero, de un total de 1.170 candidaturas procedentes de 16 países.

No faltaron a la cita representantes políticos como la ministra de Sanidad Mónica García y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz, que, además, entregaron respectivamente los premios a Mejor Guion (ex aequo) a La Casa Grande, de Isabel Coello; y Mejor Producción para Mar de Rabia / Mare di Rabbia / Sea of Rage de la alianza europea de producción WePod.

También estuvieron presentes numerosos invitados del mundo de la cultura, el entretenimiento y las redes, como Nacho Fresneda, reconocidos por su interpretación en Borja, de València al Vaticà —Mejor podcast en Lengua Cooficial del Estado—, Inés Hernand, Andrea Compton, Manuel Burque, Benja Serra, Gersanc, Bertus o Agnes Teixidó, entre otros muchos.

700 asistentes pudieron disfrutar de una gala conducida con mucho humor por Nerea Pérez de las Heras y Samantha Hudson con el guion de Laura Márquez, y donde no faltó la música en vivo, gracias a las actuaciones de Xoel López y Ángeles Toledano, que emocionaron con interpretación de Lodo y la versión de Que bonita aquella noche de Las Grecas, respectivamente.

El evento pudo ser seguido online a través de la emisión en streaming en los canales de YouTube de la Cadena SER, El País y los Premios Ondas.

Organizados por PRISA Audio, la Cadena SER y EL PAÍS, los premios han contado con el patrocinio principal de Amazon Music, Renault y 'O2. Fibra, móvil y sencillez'.