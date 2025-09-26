Buenafuente sabe perfectamente cómo nos sentimos cuando arrasamos con un 'splash' en portada

El cómico Andreu Buenafuente elige un splash de 'El HuffPost' para reseñar la información en España sobre la 80º Asamblea General de la ONU durante su monólogo inicial en 'Futuro Imperfecto'.

Incontables años -en realidad, 13- y horas -sin Garamendi a las cuentas, por favor- había pasado la redacción de El HuffPost tratando de encontrar las palabras exactas o una especie de carta de presentación que describiese qué siente una redactora o un redactor de nuestro medio cuando da con 'EL' splash.

Que... ¿qué es eso? Es el nombre técnico que recibe nuestra noticia de apertura de la portada, aunque puede que te suene más como ese chiste, juego de palabras o, a veces, toque de atención que te llega compartido al móvil y con el que inmediatamente puedes desarmar la última afirmación de tu cuñado. O lo que en ocasiones hace que nos confundan con los geniales compañeros de El Mundo Today.

Pues resulta que no había que buscar nada, bastaba con estar sentado a deshoras -si te toca el turno de mañana- en el sofá viendo Futuro Imperfecto, el programa de Andreu Buenafuente en RTVE. El cómico ha vuelto a elegir uno de nuestros splashes para ilustrar cómo la prensa española recoge la cobertura de la 80º Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Buenafuente: "Nuestro periodismo ha estado a la altura"

"¿La habéis seguido?", preguntó al público Buenafuente sobre la importante cita internacional en la que se está engrosando la lista de países que reconocen oficialmente al Estado palestino, 155 ya de los 193, en medio del genocidio que perpetra Israel sobre la Franja de Gaza. "¿Con interés o como EEUU?", ha anotado el humorista, aludiendo a la postura de Washington de apoyo incondicional al Gobierno de Benjamin Netanyahu y antes de exponer el siguiente titular del Huff.

"Ya sabéis que esta semana se está celebrando en Nueva York la Asamblea General de la ONU y, como siempre, nuestro periodismo, el español, ha estado a la altura de este evento de influencia mundial. Vamos a ver un titular, el más destacado...", ha dicho antes de presentar "una asamblea mmmm-onu-mental", a lo que después ha ironizado con cómo serían los momentos previos a la creación de ese splash.

"Llega a casa y dice: 'Cariño, lo he vuelto a hacer, soy el puto amo de los titulares" Andreu Buenafuente, en 'Futuro Imperfecto' de RTVE

"Vale, después de escribir esto el periodista apagó el puro... dice [imitando con voz ronca]: 'Ya está, me voy para casa'. Llega a casa y dice: 'Cariño, lo he vuelto a hacer, soy el puto amo de los titulares", ha dicho, entre las carcajadas de la audiencia. Andreu, tenemos que decir que su autora fue una mujer, nuestra querida Elena Santos, pero esa descripción ha calado en nuestra redacción. Incluso entre los que han dejado de fumar.

Buenafuente también destacó otro de nuestros 'splashes', cuando el PSOE apostó por Rebeca Torró como nueva secretaria de Organización. 'Futuro Imperfecto' / RTVE

En anteriores capítulos...

Cabe recordar que Buenafuente ya había tenido palabras para otro de nuestros splashes, como hizo cuando estalló el 'caso Koldo' y el 'caso Santos Cerdán', que derivó en la salida de este último como secretario de Organización socialista y la posterior elección de la valenciana Rebeca Torró, exsecretaria de Estado de Industria, como nueva 'número 2' en Ferraz.

Quizás nos recuerdes de cómo llevamos a portada nuestro particular 'all in' irónico bajo el titular de: 'TORRÓ AL ROJO'. En ese momento, Buenafuente también llevó nuestro splash a la pantalla gigante en el interior del Teatro LaFACT, en Terrassa.

