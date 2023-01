Leonardo Baltanás deja la Dirección de Producción de Contenidos de Mediaset

Leonardo Baltanás finaliza en este mes de enero su etapa profesional en Mediaset España tras 14 años al frente de una de las dos Divisiones de Producción de Contenidos. Su marcha habría sido "de común acuerdo con la dirección de la compañía", según ha comunicado este mismo lunes el grupo de medios.

A pesar de las filtraciones que vaticinan importantes cambios en la estructura directiva de la televisión a corto plazo, esta es -por el momento- una de las primeras salidas en la jefatura tras la marcha de Paolo Vasile, el aumento de poder sobre la entidad de Borja Prado y el aterrizaje de Alessandro Salem y Massimo Musolino como máximos responsables de Mediaset España.

El propio ejecutivo ha explicado que a sus 67 años recién cumplidos se abre ahora "una nueva etapa" en lo que considera un buen momento "para emprender nuevos proyectos profesionales y personales".

"He tenido la oportunidad de trabajar con un equipo profesional y humano muy competente dentro de Mediaset España (...) La televisión ha cambiado mucho y no deja de evolucionar y adaptarse a las nuevas tecnologías. Lo que no cambia es su capacidad de vertebrar a la sociedad y su vocación de acompañar y entretener al espectador", ha querido compartir.

En una trayectoria que abarca más de tres décadas ligadas a la televisión, el profesional ha pasado por televisiones autonómicas como TVG y Telemadrid, canales temáticos como Viajar o Estilo, productoras como Videomedia y televisiones comerciales como Cuatro y Telecinco.

En sus últimos años en la entidad el ejecutivo ha impulsado programas de entretenimiento, actualidad, e incluso de ficciones y miniseries entre los que se encuentran conocidos formatos internacionales como La Voz, Got Talent, Factor X o First Dates, así como de potentes marcas originariamente nacionales como Sálvame, Chester, Planeta Calleja o Cuarto Milenio..