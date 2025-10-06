Los Premios Ondas 2025 superan las 540 inscripciones en su 72ª edición

Los Premios Ondas, referentes en el ámbito de la comunicación, han recibido 542 candidaturas en su 72ª edición, consolidando su prestigio y la participación internacional con inscripciones de hasta 18 países diferentes procedentes de Europa, América del Norte, América del Sur y Asia.

Este año, los Premios Ondas 2025 han atraído una gran cantidad de propuestas en las categorías nacionales de Radio y Televisión, destacando la calidad y diversidad de los proyectos presentados.

El fallo del jurado se anunciará en directo el martes 28 de octubre a las 17:00 horas en el programa ‘La Ventana’ de la Cadena SER, así como en la web y en las cuentas de X y YouTube de la SER y Premios Ondas. Toda la información sobre los premiados estará disponible en cadenaser.com y en premiosondas.com. Además, ese mismo día se desvelará la fecha y lugar de la gala de entrega de premios.

El jurado estará compuesto por 28 profesionales de los ámbitos de la comunicación y la publicidad distribuidos en cinco grupos: cuatro nacionales y uno internacional. Este comité evaluará las 542 candidaturas recibidas en las categorías de Radio Nacional, Publicidad en Radio Nacional, Televisión Nacional, Música Nacional, Radio Internacional y Televisión Internacional.

Durante los días 27 y 28 de octubre, este jurado se reunirá en Barcelona, habiendo un presidente en cada grupo para asegurar el cumplimiento de las normas del reglamento interno aprobado por el secretario general de los Premios Ondas.

En esta 72ª edición, los premios nacionales se otorgarán a trabajos realizados y emitidos en España, en cualquiera de sus lenguas oficiales, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. Los premios internacionales se otorgarán a trabajos realizados en cualquier país durante el mismo periodo.

En total, se concederán 23 Premios Ondas distribuidos en las siguientes categorías: 2 Premios Ondas Internacionales y 21 Premios Ondas Nacionales. Las categorías de esta edición son las siguientes:

NACIONALES

Radio

Se otorgarán 6 Premios Ondas de Radio a las siguientes categorías:

Mejor programa

Mejor programa de proximidad

Mejor programación especial

Mejor idea radiofónica

Trayectoria o mejor labor profesional

Mejor podcast

Publicidad en Radio

Se otorgarán 2 Premios Ondas de Publicidad en Radio a las siguientes categorías:

Mejor campaña de radio

Mejor agencia de radio

Televisión

Se otorgarán 10 Premios Ondas de Televisión a las siguientes categorías:

Mejor programa de entretenimiento

Mejor programa de actualidad o cobertura especial

Mejor documental o serie documental

Mejor contenido de proximidad

Mejor comunicador

Mejor comunicadora

Mejor serie de comedia

Mejor serie de drama

Mejor intérprete masculino en ficción

Mejor intérprete femenina en ficción

Música

Se otorgarán 3 Premios Ondas de Música a las siguientes categorías:

A la trayectoria

Fenómeno musical del año

Mejor espectáculo, gira o festival

INTERNACIONALES

Radio

Se otorgará 1 Premio Ondas Internacional de Radio:

Al mejor programa, espacio, proyecto radiofónico o profesional (por su labor anual o trayectoria)

Televisión

Se otorgará 1 Premio Ondas Internacional de Televisión: