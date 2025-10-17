PRISA Media crea una Dirección General de Deportes para impulsar su proyecto de transformación

El diario AS y las marcas de información deportiva de PRISA Media en España y América se organizan, a partir de ahora y de forma transversal, bajo una nueva Dirección General de Deportes liderada por Aloysio Araujo.

Como director general de Deportes, Araujo será responsable de la evolución del negocio y del contenido para adaptarlos a todas las vías de distribución, atraer y fidelizar nuevas audiencias y marcas y desarrollar vías de monetización que garanticen las sinergias y la sostenibilidad del contenido deportivo y las comunidades que se agrupan en torno a este sector en el ecosistema informativo y de entretenimiento.

Ingeniero de formación, Araujo se incorporó a Unidad Editorial en 2006, donde llegó a ser director general de Marca y Radio Marca, y lideró la transformación del diario deportivo y su expansión internacional en Argentina, México, Colombia y Estados Unidos, con el impulso de la alianza estratégica con América Móvil. Después de cinco años en Vocento, se incorporó a PRISA Media el pasado mes de junio como director de proyectos.