RTVE inicia las grabaciones de ‘That’s My Jam: que el ritmo no pare’ con Arturo Valls al frente

Arturo Valls, en 'That's My Jam España'.

Arturo Valls presentará en La 1 ‘That’s My Jam: que el ritmo no pare’, un concurso musical donde dos equipos formados por conocidas estrellas invitadas compiten, a través de diversas pruebas, por demostrar sus habilidades musicales. El programa, producido por RTVE en colaboración con Lacoproductora, comienza las grabaciones.

En cada episodio, Arturo Valls presenta a dos equipos de celebrities que compiten en una serie de juegos y actuaciones basados en música, baile y preguntas. El equipo ganador obtendrá el preciado radiocasete dorado del programa. Un formato lleno de diversión y entretenimiento, donde veremos a nuestras celebrities enfrentarse a situaciones sorprendentes. El programa cuenta además con una banda de música en directo, capitaneada por Víctor Elías.

El polifacético Arturo Valls (Valencia, 1975) es también productor ejecutivo del formato. Será el anfitrión de este original show lleno de música y de humor, en el que se arrancará con el micrófono a cantar en más de una ocasión. Humorista, actor y presentador de televisión, cuenta con una larga trayectoria en la pantalla y es uno de los rostros más conocidos de nuestro país. Debutó en la televisión nacional en 1998 como reportero. Luego pasó a ser presentador y ha interpretado diferentes papeles tanto en series como en películas españolas.

La versión original del programa está producida por Universal Television Alternative Studio junto a Electric Hot Dog, la productora de Jimmy Fallon. La primera temporada alcanzó en Estados Unidos más de 250 millones de visionados en lineal y plataformas digitales.

'That's My Jam: que el ritmo no pare' es la octava versión internacional del formato, que también se ha adaptado o se está adaptando en lugares como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Mongolia y Oriente Medio. Distribuye el formato globalmente NBCUniversal Formats, que es parte de Universal International Studios, una división de Universal Studio Group.