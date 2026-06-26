El teatro que no te puedes perder en julio

Repasando la cartelera madrileña se puede decir que la nueva normalidad se ha terminado y vuelve la normalidad a secas. Es decir, que, como ocurría antes de la pandemia de covid, la cartelera madrileña adelgaza en verano como si estuviese tomando Ozempic. Quedan buenas opciones en la capital, pero también habrá que salir y viajar.

L'òpera de tres rals, todo parecido con la realidad es pura coincidencia

El clásico musical de Brecht y Weill no podía llegar en mejor momento. Pues esta ópera tan barata que hasta los pobres podrían pagarla, de ahí su título, trata, aunque no lo parece, sobre el capitalismo, el poder que lo sostiene y cómo lo hace.

Pero no da la chapa. Lo hace lúdicamente y con unas canciones que se han vuelto icónicas. Contando la historia de un mafioso que controla el rentable y exitoso negocio de los mendigos de la ciudad, a los que usa para extorsionar a los poderes. Y que esta vez va a usar para tratar de romper el matrimonio entre su hija y Mackie el Navalla (el Navaja). El yerno no le gusta.

Para conseguir que se pase bien con esta comedia musical, se ha recurrido a Marta Pazos. Una directora de escena que, aunque es gallega, parece arraigada en Barcelona de lo mucho que trabaja allí. La acompañan el director musical Dani Espasa y el actor Nao Albet. Y cuentan con el respaldo del Festival Grec y del Teatre Lliure, para que no sea una producción de cuatro cuartos.

Del 29 de junio al 1 de julio en el Teatro Grec en Barcelona

Farsa y licencia de la reina castiza, una voz esperpéntica del pasado para hablar del presente

Todos los estrenos de Nao d'amores son un acontecimiento. Por lo que la farsa satírica de Valle-Inclán que estrenan en el Teatro Español no podía ser menos. Y encima contando con Paula Iwasaki en escena. Y ponerle música al asunto, algo que esta compañía suele hacer en sus producciones con gusto.

Esta vez todos estos elementos se ponen al servicio de una obra de principios del siglo XX que usa el esperpento y la ironía para criticar a Alfonso XIII pero usando hechos históricos del reinado de su abuela, Isabel II. Algo que, según Ana Zamora, la directora de la obra, muestra lo poco que han cambiado España y los españoles si se mira desde el presente.

Del 30 de junio al 26 de julio en el Teatro Español.

ClasicOFF, tratar a los clásicos como si hicieran teatro contemporáneo

Por si no fuera suficiente con los clásicos que pueblan y poblarán la geografía nacional este verano, vuelve ClasicOFF. Festival experimental con el que Nave 73, esta vez en colaboración con la Sala Tarambana y con El Umbral de Primavera, da visibilidad a formas alternativas, modernas y performativas de enfrentarse a los clásicos del Siglo de Oro para mostrar lo que tienen que contar sobre la actualidad.

Entre los tres espacios crean una red que permite a Carlota Gaviño poner en escena seis obras de Lope de Vega recurriendo al teatro de objetos, en Obras escogidas: Lope sobre la mesa. Como si fuera un torero enfrentándose a seis mihuras. Y a Ruth Rubio y Mariano Estudillo hablar de la locura en Los cuernos de Valencia. Y recuperar a Gon Ramos para, junto a Paula Amor, montar Érase una puta vez, la muestra final de los alumnos del curso de Nave 73.

Junto a ellos otras compañías quizás menos conocidas, pero igual de ambiciosas que los artistas anteriores recurrirán al Barroco para hablar ya sea del tutelaje Britney Spears por su padre, del colonialismo, del quijotismo que impulsa a cualquiera a ir al trabajo, de feminismo y, en definitiva, de la dificultad para que los clásicos hablen aquí y ahora, que es lo que tienen que hacer porque son clásicos. Hasta habrá una compañía que convertirá a Hamlet en un cayetano madrileño actual.

Del 3 al 30 de julio en Nave 73, Sala Tarambana y El Umbral de Primavera

El caballero de Olmedo, lo más nuevo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

Este año el vínculo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) con el Festival de Almagro, que es su segunda sede, se suscribe con el estreno de una nueva producción de El caballero de Olmedo de Lope de Vega. Que además dirigirá la propia directora de la CNTC, Laila Ripoll, y que tiene como asesora de verso a la actriz Eva Rufo y en otras labores artísticas y técnica a colaboradores habituales de Laila, como el escenógrafo Arturo Martín Burgos.

Con ellos pretenderá contar la tragedia de Don Alonso, el Caballero de Olmedo, que se enamora hasta las trancas de Doña Inés cuando la ve en Medina, y esta de él, aunque está comprometida con Don Rodrigo. El problema es que este último no está dispuesto a ceder a que un forastero le quite la novia.

Puede parecer una historia tópica y típica pero siempre se destaca por sus bellos versos y porque rezuma romanticismo, del trágico, del que se considera bueno, por los cuatro costados. Por lo que los profesionales no se cansan de representar esta obra ni el público de verla.

Del 2 al 12 de julio en Teatro Adolfo Marsillach. Hospital de San Juan en Almagro.

Timón de Atenas, un Shakespeare con mucho random

El Festival de Mérida en su afán de hacer teatro grecolatino o que toque este tema, programa este año Timón de Atenas de Shakespeare. La historia de un rico que siempre está haciendo fiestas para sus amigos o ayudándoles en sus penas. ¿Qué pasa cuando por azar el necesitado es él? ¿Y cuando por azar la suerte le vuelve a cambiar?

Eso es lo que tratarán de poner en escena el director Hernán Gené, maestro de teatro y de payasos, con la ayuda de Pepe Viyuela, en el papel protagonista. Bien arropado por el elenco que le acompaña que incluye al actor Tomás Pozzi. Y aunque es una tragedia satírica, la posibilidad de que estos tres puedan jugarlo como una comedia, bien vale irse a Mérida y esperar que el calor escampe.

Del 15 al 19 de julio en el Teatro Romano de Mérida

La misteriosa caja de Ming, los peques de la casa también pueden leer teatro

Pues sí, gracias a la editorial SM los más pequeños de la casa pueden leer teatro e imaginarse como montarían ellos la obra que están leyendo. De hecho, en su colección de Barco de Vapor se pueden encontrar varias obras de teatro.

En dicha colección acaban de sacar La misteriosa caja Ming. Obra de la premiada dramaturga Itziar Pascual recomendada para mayores de siete años en la que una profesora propone un enigma a sus alumnos cuando comienzan las vacaciones, prometiendo dar un premio a quien a la vuelta lo haya descifrado.

¿Lo descifrarán? Para saberlo es mejor leerlo y ver qué le pasa a los componentes de esta clase de 6º C. Quién sabe si la historia les molará tanto a los que lo lean que acaben convenciendo a los profesores para que sea la obra de la próxima función del colegio.

Editorial SM