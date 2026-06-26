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El expresidente boliviano Luis Arce niega vínculos con el supuesto tráfico de influencias de Zapatero
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El expresidente boliviano Luis Arce niega vínculos con el supuesto tráfico de influencias de Zapatero

Cabe recordar que el exmandatario está encarcelado preventivamente desde diciembre por un caso de presunta corrupción.

Redacción HuffPost
EFE
El expresidente de Bolivia Luis Arce, en una imagen de archivo de una reunión con Vladímir Putin en San Petersburgo.
El expresidente de Bolivia Luis Arce, en una imagen de archivo de una reunión con Vladímir Putin en San Petersburgo.Contributor#8523328 via Getty Images

El exmandatario boliviano Luis Arce negó este jueves estar involucrado en el supuesto "tráfico de influencias" del que se acusa al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta influencia en Bolivia a favor de la empresa peruana Grupo Gloria, a cambio de 200.000 euros.

"No estuve ni estoy involucrado en ningún tráfico de influencias que haya favorecido a Soboce (Sociedad Boliviana de Cemento) o alguna otra empresa privada", afirmó en una publicación en sus redes sociales Arce (2020-2025), quien está encarcelado preventivamente desde diciembre por un caso de presunta corrupción.

La cementera Soboce mantiene desde 2010 una disputa legal con la estatal Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa) por la tenencia de acciones que permitirían a la primera empresa ampliar sus plantas regionales, lo que fue denunciado por la segunda como un caso de presunta competencia desleal.

Arce defiende que la disputa empresarial "no se generó durante su Gobierno"

Desde 2014, el caso involucró también al grupo peruano Gloria, actual accionista mayoritario de Soboce, que reclama una compensación por la reversión de esas acciones y mantiene litigios contra el Estado boliviano.

Al respecto, Arce aclaró que la disputa entre Soboce y el Grupo Gloria ante el Estado boliviano "no se generó durante su Gobierno" y recordó que en 2025 una resolución judicial concedió una tutela a favor de la primera, aunque esta fue impugnada por la Procuraduría General del Estado (PGE) ese mismo año.

El miércoles se conoció un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el pasado 22 de junio, que sostiene que Rodríguez Zapatero participó en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia orientada a "beneficiar los intereses" del grupo empresarial peruano Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros".

Redacción HuffPost
EFE

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