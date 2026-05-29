El teatro que no te puedes perder en junio

Si mayo estaba cargado de propuestas teatrales, junio no se le queda corto. Sigue leyendo que te lo cuento.

'El jardín quemado', la memoria democrática no es solo cosa de los Javis

Antes que Los Javis lo petaran en Cannes, otros muchos artistas se han preocupado por la memoria democrática, conocida anteriormente como memoria histórica, y seguirán interesándose.

Ese es el caso de Juan Mayorga, que vuelve como autor y director a los escenarios con El jardín quemado. Obra en la que dos psiquiatras se preguntan por la historia de los pacientes ingresados en el sanatorio en el que trabajan. Hombres jóvenes que llegaron al centro durante la Guerra Civil y allí siguen.

Con esta historia, Mayorga, el elenco encabezado por Adriana Ozores y el resto del equipo artístico tratarán de que el espectador se pregunte sobre las consecuencias para el presente de mirar al pasado. Partiendo de la base de que el pasado es tan ignoto e impredecible como el futuro y de que también está sometido a la imaginación. De partida pinta bien.

Del 27 de mayo al 12 de julio en el Teatro de la Abadía

'Los Estunmen', prepárate a que te rompan los esquemas sobre la ópera

Esta ópera une dos de los mejores y más gamberros artistas del teatro español, como son Nao Albet y Marcel Borrás, con Fernando Velázquez el multipremiado compositor de bandas sonoras de películas, como Lo imposible o El Orfanato, series de éxito y de obras de teatro, destacando su colaboración con el dramaturgo y director Alfredo Sanzol.

Entre los tres han formado un equipo para contar la historia de un estunment, un doble de escenas peligrosas en películas de acción testosterónicas, que quiere vengar la muerte de su hijo. Historia que les sirve para criticar y, conociéndolos, seguramente reírse de los modelos de masculinidad que dichas ficciones proponen.

El cartel apunta maneras no habituales de la ópera, maneras que estéticamente apuntan al videojuego. ¿Qué cómo van a hacer esto en un teatro? Los que los conocen sabe que ellos pueden, porque imaginación no suele faltarles sobre todo si tienen producción, como es este caso que está detrás el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu, el Teatre Lliure y los Teatros del Canal. Y los que no, lo mejor que se les puede recomendar es que vayan a comprobarlo.

Del 2 al 14 de junio en Teatros del Canal.

Israel Galván, el mini-festival del punky consagrado del flamenco

Aunque sigue resultando fresco y novedoso, Israel Galván, con su queerquismo en el flamenco, es ya un bailaor establecido. Tan apreciado por los amantes de siempre de este género como por aquellos que buscan la más rabiosa modernidad. Por eso, cuando se anuncia su presencia en los escenarios, las entradas se agotan tan rápido o más que las de los conciertos de Bad Bunny.

Esta vez llega con dos espectáculos suyos icónicos: La edad de oro, que cumple veinte años y ni público ni profesionales la han olvidado; y Sevillanas solteras, de un bailaor que reconoce que lo suyo no son ni han sido las sevillanas. A los que se añade Bailas, baby?, un pequeño espectáculo específicamente realizado para público infantil con el que pretende animar a los niños a bailar con él. Cómo para perdérselo ¿no?

Del 5 al 14 de junio en el Centro Danza Matadero

Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro – Clásicos en Alcalá: vuelve un clásico lleno de estrenos absolutos

Por si faltasen excusas para vivir lo que tiene Alcalá de Henares o acercarse a disfrutar lo que ofrece, este festival de teatro del Siglo de Oro añade una más, con muchas propuestas tentadoras:

- Espectáculos de calle gratuitos, como Big Dancers con marionetas gigantes iluminadas; o las cabinas literarias en las que entras en ellas, descuelgas el teléfono y te susurrarán versos clásicos al oído.

- Estrenos absolutos de nuevos montajes de textos clásicos como las comedias Los locos de Valencia de Lope de Vega con el que se inaugura el festival y El lindo don Diego de Moreto

- Estrellas como Silvia Marsó que hará La Gallarda, un recital de música y poemas de la mano de Yayo Cáceres, otro estreno absoluto, o la vuelta a los escenarios de Paloma San Basilio, que de la mano de Juan Carlos Rubio presenta Dulcinea.

- Danza con Chevy Muraday en Oro, otro estreno absoluto.

- Espectáculos para todos los públicos que gustarán a grandes y pequeños como el premiado Chusma.

- El teatro clásico que hacen compañías alcalaínas como los estrenos absolutos Amar por señas, de Duelos y Quebrantos, o El libro del buen amor de Diágoras Producciones.

No son las únicas propuestas tentadoras. El programa es largo y extenso. Hay que mirárselo con detenimiento para encontrar no solo el espectáculo sino el lugar, pues muchos de ellos son en espacios singulares de sus edificios emblemáticos, como su universidad.

Del 12 de junio al 5 de julio en varios espacios de Alcalá de Henares.

La escopeta nacional: la corrupción se sube a escena

Berlanga, en colaboración con el guionista Azcona, hizo en 1978 una película coral en la que se satirizaba una idea y un ideal de España. En ella contaba la historia de un empresario catalán que acudía a una cacería con afectos al régimen franquista para influir y hacer negocios. Una película que supuso un hito para varias generaciones que la tienen en su memoria colectiva.

Ponerla en escena es todo un reto, justo porque para hacerlo se necesita no solo un elenco largo y extenso, sino buenos cómicos que sepan lanzar el chiste y la ironía. Esta obra los tiene. Para muestra un botón: Elisa Matilla, Luisa Martín, Pere Ponce, Pedro Mari Sánchez y el inclasificable Enrique Viana entre muchos otros.

A los mandos también se ha puesto a otro cómico, Juan Echanove, que ya ha mostrado en varios proyectos su eficacia como director de escena, incluso ha dirigido la adaptación teatral de Ser o no ser de Lubitsch. Así que pinta bien la cosa, y seguro que el mes y pico que estará en escena no será suficiente para satisfacer toda la demanda de entradas que va a generar.

Del 16 de junio al 26 de julio en el Teatro Español.

Feria del libro de Madrid, porque el teatro también se lee

La Feria del libro de Madrid no suele ser un refugio climático si no se va a primera hora de la mañana o después de las tormentas que la acompañan. Pero el Parque del Retiro que le rodea sí que lo es.

Por eso es un buen plan acercarse a la feria, comprarse una obra de teatro, con suerte llevársela firmada, e irse luego a sentarse en el césped, bajo un árbol, o en una de sus terrazas y leérsela imaginando cómo hacerla, qué actor o actriz podría protagonizarla, cómo sería la escenografía y descubrir que el teatro de texto tiene autores y autoras con mucho que contar.

Visitas obligadas con este propósito serán, entre otras, Antígona (caseta 334), Cátedra (caseta 231), De Conatus (caseta 372), Dos bigotes (caseta 69), la librería del Ministerio de Cultura (caseta 122), Pepitas (caseta 305), Punto de vista editorial (caseta 183), La Uña Rota (caseta 303) y Ya lo dijo Casimiro Parker (caseta 210). Ah, para hacer este plan con niños, niñas o adolescentes, no hay que olvidar que SM (caseta 109) incluye obras de teatro por edades en su colección Barco de Vapor.

Del 29 de mayo al 14 de junio en la Feria del Libro de Madrid