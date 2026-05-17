España ha sido ejemplo de solidaridad y de buena gestión. Sobran las polémicas

España ha vuelto a convertirse, a ojos de todo el mundo, en ejemplo de solidaridad y de buena gestión. Todavía no había zarpado el Hondius, después de haber desembarcado a las últimas personas en ser evacuadas, y comenzaban a llegar las felicitaciones al Gobierno de España por el éxito de la operación.

Pero llegaba, además, algo todavía mucho más importante: el agradecimiento por nuestra generosidad, entrega y eficacia de los principales órganos multinacionales, como la OMS, la Unión Europea y el Consejo de Europa, así como de los países cuyos nacionales habían sido atendidos, sin olvidar el mensaje del Papa León XIV.

La crisis del crucero MV Hondius ha demostrado, una vez más, que el nuestro es un país de primera línea, capaz de reaccionar ante situaciones adversas con rigor, con transparencia, con responsabilidad institucional, recurriendo al asesoramiento científico y movilizando cuantos medios humanos y materiales sean precisos para dar respuesta a nuestros compromisos.

Esta es, precisamente, la clave: el compromiso de nuestro país con el multilateralismo, con la salud global, con el derecho internacional y con la solidaridad.

Dar respuesta a esta emergencia era una responsabilidad legal, tal y como recoge el artículo 44 del Reglamento Sanitario Internacional, del que España es país firmante. También era una obligación moral auxiliar a 150 personas, entre ellos 14 compatriotas españoles, que estaban pasando por una situación excepcionalmente grave.

España no podía ignorar a nuestros conciudadanos encerrados en ese barco. España no podía dar de lado a los nacionales de nuestros socios y aliados. España no podía dejar de atender a quienes, procediendo de 23 países diferentes del mundo, tenían en Canarias el único puerto seguro a su alcance. Elegimos no mirar para otro lado y aceptar nuestra responsabilidad. No buscamos excusas, sino la mejor manera de actuar en consonancia con nuestros valores.

Frente a quienes planteaban como alternativa días de navegación hacia otro puerto, sin atender suficientemente al sufrimiento y al temor de las personas afectadas, España eligió dar una respuesta digna, segura y humanitaria: facilitar su evacuación y permitir que accedieran cuanto antes a los servicios sanitarios que ya les están atendiendo.

Nuestro país, como se ha demostrado en multitud de crisis, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, es un país generoso, solidario, capaz de tender la mano sin preguntarse si le toca o no le toca. Esa es la verdadera Marca España. Ese es el verdadero motivo de orgullo de país: reconocernos como una sociedad con valores que, al tiempo que dice alto y claro no a la guerra, dice sí a la ayuda humanitaria, a estar presente cuando se le necesita, a proteger y cuidar la vida de los más vulnerables. Y el Gobierno de España no podía ser menos que su gente.

Justo es reconocer que si este operativo ha sido un éxito es, sobre todo, gracias al buen hacer de los 400 profesionales que han participado en el mismo. Y también es justo poner en valor la solidaridad y el civismo del pueblo canario. En los últimos años hemos tenido que enfrentarnos a situaciones difíciles, algunas inéditas, como la pandemia del COVID, la erupción del volcán de La Palma o el desafío de la inmigración. Y, siempre, los canarios y canarias hemos demostrado ser una sociedad acogedora, solidaria y responsable.

Lamentablemente, no todos han estado en esta ocasión a la altura de esa responsabilidad. Algunos optaron por sembrar miedo y desconfianza, por alimentar dudas en lugar de contribuir a la serenidad, y quedaron retratados por sus propias palabras y mensajes. Debieran pensar que reconocer los errores es siempre mejor política que enrocarse en ellos, atacando a otros. Hemos sido un ejemplo y ha sobrado la polémica.

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María Dolores Corujo Berriel es portavoz socialista de la Comisión mixta sobre Insularidad y diputada por Las Palmas.