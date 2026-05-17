Chris Smalls, cofundador del primer sindicato de trabajadores de Amazon en EEUU: "Jeff Bezos gana demasiado dinero y nosotros merecemos nuestra parte"

En el almacén de Amazon situado en el aeropuerto JFK de Estados Unidos se lanzaron a poner en marcha esta idea en 2020. Era arriesgada, dado que Amazon es una empresa en la que no está bien visto tener a ningún sindicato de trabajadores reivindicando derechos laborales. Pero Chris Smalls, un trabajador de Amazon cuenta lo que hizo para lograrlo; "Me despidieron y recibí mucha atención de los medios de comunicación, así que animé a mis compañeros a unirse, monté un campamento durante 300 días frente a la sede de la organización y, durante ese tiempo, creé una relación con los empleados, les expliqué en qué consiste un sindicato y lo que podíamos hacer desde él y con las huelgas por las condiciones de los trabajadores", según ha publicado Carne Cruda, en Youtube.

Según Smalls, Amazon decidió entonces "destinar varios millones de euros en contrarrestar esta campaña, pero una vez más demostramos que ninguna cantidad de dinero puede parar el poder de la gente unida, de todos los orígenes y creencias, nos unía la idea de que Jeff Bezos gana demasiado dinero y merecemos nosotros merecemos nuestra parte".

Ese fue el mensaje que obró la magia entre los empleados para darse cuenta: "También prediqué con el ejemplo, saliendo allí día y noche, lloviera o no, y eso hizo que creyeran en la lucha y aceptaran que montáramos un sindicato de trabajadores de Amazon", recuerda Chris Smalls.

Respecto al efecto que ha tenido la poder de Trump contra este tipo de iniciativas sindicales: "No nos centramos en quién es el presidente del país, porque incluso con Biden la junta estatal de trabajadores tenía ya muy pocos recursos, nos centramos en la lucha sindical, en pelear por nuestros derechos, y justo hace poco nos ha llegado una propuesta de negociación bajo la Administración de Trump, lo que es irónico. Así que da igual quién esté en el cargo, tenemos el poder de trabajar para salir del agujero. Trump siempre va a ser Trump, pero el problema es anterior a él, no podemos centrarnos en quiénes son los políticos sino en la comunidad", añade este sindicalista.

Smalls explica también el efecto que ha tenido la presidencia de Donald Trump de unión entre distintos tipos de colectivos: "En EE UU se actúa siempre desde la rabia, las cosas tienen que ponerse muy mal para que la gente reaccione y quiera mejorarlas, y la Administración Trump ha unido a mucha gente, ha hecho que personas que normalmente no trabajan juntas, de distintas procedencias, organizaciones o creencias, se hayan unido en esta lucha".

Además, añade el sindicalista, "las generaciones más jóvenes están tomando las riendas y mostrándonos el camino con las acampadas, con las manifestaciones, esta es una batalla para toda la vida. No estamos luchando por nosotros mismos, también por las generaciones que vienen, y todos tenemos un objetivo común", concluye.