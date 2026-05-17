Qué queda del andalucismo este 17M: un politólogo concluye que "como los molletes, se necesita una fermentación lenta"

El Partido Andalucista llegó a tener grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y representación en el Parlament de Cataluña. La formación se disolvió hace once años, tras varias legislaturas sin conseguir volver a conseguir un escaño en la cámara autonómica. Después nació el nuevo andalucismo, más como un proceso de agitación cultural la década pasada. Una de las incógnitas que se despejarán este domingo 17M es evidente. ¿El nuevo andalucismo ha llegado para quedarse?

El politólogo Jesús Jurado publicó en 2022 el ensayo La generación del mollete, una radiografía de lo que entonces se bautizó como el nuevo andalucismo. Un nuevo andalucismo que cobró forma a través de listas de Spotify y de nostalgia en Instagram. Desde temas de Califato 3/4 a clips de la legendaria serie animada Bandolero. Cada vez más balcones con arbonaidas. Pero ahora, en 2026, ¿qué queda de ese fulgurante andalucismo?

En realidad, queda bastante. El propio Jurado ya explicaba hace años que incluso el PP de Juanma Moreno ha abrazado una simbología netamente andalucista. El identitarismo andaluz ya es una realidad y su folclore se ha contemporizado. De poemas de Gata Cattana a canciones de Salvar Doñana, la pregunta ahora es cuándo se producirá un trasvase de ese identitarismo cultural a lo electoral.

Jesús Jurado escribió un epílogo a la segunda edición de La generación del mollete. En ella confesaba su frustración al entender que quizá en el libro original había asumido o esperado que las cosas serían más rápidas. El título La generación del mollete viene precisamente por cómo los jóvenes andaluces han abrazado símbolos algo más frugales como muestra de su andalucismo: en colegios e institutos de la región se celebra cada 28 de febrero el Día de Andalucía con un desayuno andaluz. Mollete con aceite.

Y precisamente esa idea del mollete es lo que sirve para responder a la pregunta: dónde está el andalucismo en estas elecciones del 17 de mayo. "Empezamos a ver los molletes: estos panes se caracterizan por tener una fermentación lenta... y el mollete político también está fermentándose. El mayor error que se planteó en el libro era querer que todo fuera demasiado rápido. Hubo una primera fermentación que bajó. Ahora hace falta otra", explica Jurado en una reciente entrevista con El HuffPost.

"Nadie puede negar las influencias que tiene la identidad en política"

Jurado escribió ese epílogo al vivir cierta frustración. "Parecía que con aquella eclosión cultural iba a surgir un correlato social y político que no llegaba. Todo iba a peor y lo único que teníamos eran tatuajes, camisetas y anuncios en televisión, algo que incluso valió críticas por parte de aquellas visiones más ultramaterialistas: "Esto lo que hace es distraer". Pero creo que al final toda esa sensación responde en realidad a una sana impaciencia".

Juanma Moreno, festejando los resultados de las elecciones andaluzas de 2022 Eduardo Briones/Europa Press via Getty Images

"Nadie puede negar las influencias que tienen las identidades en política y la cuestión es que las transformaciones culturales afectan a la realidad y van teniendo repercusión en la configuración de bloques políticos", abunda el analista. "No pueden ser inmediatas y sobre todo son los mismos actores los que tienen que ir cambiando. Nos remitimos al PSOE: viendo la campaña electoral, los socialistas siguen haciendo la misma campaña que hizo Juan Espadas, prima hermana de la última que hizo Susana Díaz".

"Mira que el PSOE ha tenido incentivos para cambiar aunque fuera la estética, los mensajes y los tonos, pero las organizaciones tardan mucho en adaptarse a los cambios. Y eso solo en el aspecto estético", recuerda Jurado, destacando que ni siquiera el proyecto político en sí mismo ha sufrido grandes transformaciones.

"La identidad andaluza ya se está articulando contra la gentrificación"​

El propio Jurado ya publicó una tribuna en el diario El País sobre esto. "La audacia neoandalucista constituye sin duda una oportunidad de dar la batalla cultural en un momento de reacción neoconservadora y revival nacionalcatólico. Pero al mismo tiempo, abre la puerta a su asimilación por parte de lo que cabe ya denominar el andalucismo juanmista: una desviación neoliberal de la identidad y el autonomismo andaluces". Una agitación cultural sin proyecto político abría la puerta a riesgos.

Pero al mismo tiempo esa agitación cultural "también puede impulsar", escribía entonces el politólogo, "al feminismo andaluz, a los sindicatos de inquilinas, a movimientos ecologistas, a centros sociales y medios de comunicación pegados al territorio. La Andalucía del siglo XXI ha dado luz a un movimiento cultural vibrante: lo que nos toca ahora es construir un correlato social y político a su altura".

Y corrobora esa visión. En la entrevista con El HuffPost, Jesús Jurado destaca que en las grandes manifestaciones por la vivienda ya se está percibiendo cómo esa identidad andaluza "se articula contra la gentrificación, contra el acaparamiento de vivienda por parte del uso turístico". "El salto se está dando claramente y tiene continuidad en esa juventud que se está activando políticamente o que va a votar por primera vez. Todo esto tarda unos años".

La hipótesis del primer Adelante Andalucía, destaca Jurado, "partía de esa cultura underground de los memes". "Faltaba mucho para que eso se pudiera convertir en un proyecto más serio. Diez años después se están viendo otras circunstancias y se puede ver alguna sorpresa este 17M. Se está conectando con una sensibilidad a la que nadie más estaba apelando". Los molletes siguen fermentando.