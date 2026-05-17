Le suben la categoría de la habitación de hotel en Vietnam y se hace la gran pregunta al ver lo que hay en el baño

El creador de contenido Cere, conocido en redes sociales como TikTok como @BuscandoaCere, sigue con su aventura recorriendo el mundo y su última parada ha sido Vietnam, donde alquiló una habitación de hotel para hospedarse durante unos días. Sin embargo, en el momento de realizar el check-in le informaron que el tipo de habitación que había reservado no se encontraba disponible.

Por suerte, le hicieron un upgrade, algo muy típico en los hoteles, en el que le dan una habitación de categoría superior sin coste adicional, aunque a veces hacen justo lo contrario, pero es más improbable.

"Vais a ver, parece una habitación normal. Bueno, es un poco raro, ya que hay sillones que ya me podéis explicar qué sentido tienen y quién los usa porque no es cómodo, tiene una forma muy rara", ha relatado mientras enseñaba cómo era la habitación, acumulando casi 100.000 visualizaciones (y subiendo).

"Si no has entendido lo del sofá..."

Lo que más le ha sorprendido ha sido el baño, que tenía todas las disposiciones necesarias, pero no entendía la gran cristalera que lo separaba de la habitación, ya que se podía ver todo desde fuera, restando intimidad.

Las reacciones no han tardado en surgir y muchos han ironizado sobre sus dudas con el sofá, despejándole así toda incógnita: se trata de un sofá tántrico. Tiene forma de letra "S" para facilitar las posturas sexuales, mejorar la comodidad en pareja y así fomentar la intimidad.

"Si no has entendido lo del sofá... No entenderás esas transparencias del cristal", ha analizado la usuaria @LudviCoop. Este comentario es clave, ya que la habitación está hecha para fomentar la relación entre parejas, aunque con un matiz. "Si estás solo o con alguien sin complejos, no creo que haya problema, pero que te vean cagar no es muy agradable para nadie", ha respondido el usuario @Lobo.