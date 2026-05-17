Ana Luzón, técnica en nutrición, explica cuál es la cantidad idónea de huevos en una semana

El consumo de huevos es un tema recurrente en debates y estudios sobre la nutrición saludable. ¿Cuántos debemos comer a la semana? ¿Qué nos puede pasar si nos pasamos? La técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón explica que ella está, en su día a día, "constantemente desmontando el mito de que el huevo aumenta el riesgo cardiovascular". "Esta idea, basada en estudios obsoletos, ha privado a muchas personas de una fuente nutricional excelente", añade. Pero, ¿cuál es la realidad técnica hoy por hoy? Luzón lo cuenta con detalle.

Lo primero que resalta esta experta es que "para una persona sana y activa, situarse en un consumo de 7 a 9 huevos a la semana es una recomendación sólida y segura". "No es una cifra al azar; es un rango que permite aprovechar su densidad nutricional sin desplazar otros alimentos necesarios", asegura.

Y resalta diferentes aspectos que tienen que ver con este consumo. En primer lugar, habla del "perfil lipídico": "El colesterol dietético del huevo tiene un impacto mínimo en el colesterol sanguíneo de la mayoría de la población. Lo que realmente daña tu salud cardiovascular son las grasas trans y el exceso de azúcares refinados, no la yema", advierte.

En segundo lugar hay que tener en cuenta, según Luzón, "el aporte proteico real". "Cada huevo aporta unos 6 o 7 gramos de proteína de alta biodisponibilidad. En mi trabajo como entrenadora, valoro especialmente su aporte en leucina, fundamental para el mantenimiento de la masa muscular, independientemente de la edad", relata esta técnica en nutrición.

Así que el enfoque ideal sobre este tema es tener "flexibilidad, pero con criterio", resume esta experta. Es decir, "aunque hablemos de 7 a 9 unidades, no quiero que saques la calculadora, porque la alimentación saludable no va de contar, sino de entender varias cuestiones".

Por un lado, explica la técnica en dietética "que es un saciante natural, porque gracias a su combinación de grasas y proteínas, el huevo es una herramienta de regulación metabólica y te ayuda a sentirte satisfecha, evitando que el hambre física se convierta en hambre emocional por falta de nutrientes". Y, por otro lado, prosigue Luzón, cómo influye su consumo en la versatilidad y nuestra economía: "En un contexto donde comer bien parece caro, el huevo es la proteína más accesible y fácil de preparar".

En conclusión, la recomendación profesional de esta especialista es que dejes de ver el huevo "como un alimento 'bajo vigilancia'": "Si te apetece uno al día, o incluso dos en un desayuno más completo, puedes hacerlo con total tranquilidad. El objetivo es que la nutrición trabaje para ti, dándote energía y salud, y no que tú trabajes para la nutrición siguiendo reglas que ya no tienen sentido científico", recuerda Ana Luzón.

*Ana Luzón es técnica en nutrición y defensora de una alimentación realista, alejada de dogmas y dietas restrictivas. Su enfoque se centra en ayudar a las personas a reconectar con sus señales de hambre y saciedad, integrando la salud física con el bienestar emocional y el contexto de la vida actual. Más información en www.analuzonsalud.es y en Instagram @analuzonsalud.