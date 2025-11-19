No es solo Mazón: es un modelo que se repite

El PP sigue enredado en la madeja de la nefasta gestión de la Dana de Valencia. La última prueba, patética y vergonzosa, ha sido la comparecencia de Carlos Mazón, presidente dimisionario, en el Congreso. Sus mentiras e incoherencias son ya incontables —a las que se añaden ahora la de guardar el móvil en la mochila—, a la vez que fácilmente rebatibles. Tanto que la jueza de Catarroja va a incorporar al sumario su comparecencia en el Congreso tras apuntar que su declaración no corresponde con los hechos probados. Lo que podría suponer otro frente judicial para Mazón por haber mentido en una Comisión de Investigación. Pero no es el único que oculta información. El PP y su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, todavía tienen incógnitas que despejar.

Un Feijóo que, mientras avanza la instrucción de la causa penal por la Dana, fía la suerte de su partido a la ultraderecha de Vox. La historia se repite. El PP se adentra una vez más en nuevas coaliciones con Vox, tomando a la Comunitat Valenciana, como su renovado epicentro de operaciones y antes de darle la palabra a su ciudadanía en unas nuevas elecciones autonómicas. Y, así, la Comunitat Valenciana sufre como rehén de la estrategia irradiadora del PP hacia el resto del territorio en su huida hacia delante.

Desde el año 2023 la historia se repite, pero de forma más gravosa: ya se acumula un historial de experiencias de la alianza PP-Vox en varias comunidades autónomas y ayuntamientos, que se han revelado contrarias al interés de la mayoría social. Un auténtico torpedo contra las políticas para combatir realidades, negadas por la ultraderecha, como la crisis climática o la violencia machista.

El modus operandi de este nuevo paradigma ideológico y político, que el PP ha asumido acríticamente ya con Vox como apoyo externo en algunas autonomías, ha sacado a relucir la ineficacia de su gobernanza. Solo hay que ver la susodicha gestión de las emergencias ante las mortales inundaciones y los incendios forestales. Y lo peor es que, en el trasfondo de esta gestión más visible, se labra un modelo —este sí planificado— de un constante y proactivo desmantelamiento del estado de bienestar. Así lo puso de manifiesto la Dana, con la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias que había alumbrado el Gobierno progresista de Ximo Puig.

Y es que no se puede entender de otra manera. El Estado ha aumentado los recursos transferidos a las autonomías: más de 300.000 millones de euros. ¿Qué ha hecho el PP con ese dinero en las autonomías donde gobierna? ¿Cómo explican el continuo desgaste de sus servicios públicos allá donde operan? El modelo ultraliberal, que PP y Vox comparten, trae privatizaciones o externalizaciones de políticas públicas como la sanidad y la educación, cuya erosión sufre la ciudadanía que recurre a ellas. La Comunidad de Madrid marca el camino, pero a ella le siguen las demás autonomías gobernadas por el PP.

España crece como nunca, pero el PP, a través de sus gobiernos —responsables de buena parte del estado de bienestar—, detiene este crecimiento en sus autonomías poniéndolo al servicio de unos pocos —con regalos y rebajas fiscales a los más pudientes— mientras les da la espalda a los servicios públicos.

Es el partido de Feijóo el que evita aplicar leyes tan necesarias como la de Vivienda, origen de buena parte de la desigualdad actual. En este contexto, cada administración debe asumir sus responsabilidades en el ámbito de sus competencias. El Gobierno de España lo hace aplicando políticas a favor de la mayoría social. ¿Y el PP? Desde hace tiempo, se ha erigido como el encargado de laminar y dañar gravemente la prosperidad y la cohesión social de este país.