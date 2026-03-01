El teatro que no te puedes perder en marzo

La sorpresa de la revisión de cartelera teatral del mes de marzo es que el teatro infantil, juvenil y para todos los públicos ocupa durante todo el mes muchos espacios. Hasta hay una interesante novedad editorial perteneciente al género. Por eso predominan en las cinco recomendaciones para este mes, pero también hay posibles placeres adultos.

Teatralia, 30 años llenando teatros

Que un festival como Teatralia cumpla treinta años es una alegría porque significa que hay profesionales dedicados a ello y una masa crítica de público para mantenerlo. Este año viene cargado de todo tipo de disciplinas escénicas. Incluso hay teatro de vanguardia. Son demasiados por lo que se ofrece una breve selección, más a modo de ejemplo que otra cosa:

Circo: Le Lac des cygnes (El lago de los cisnes) de la compañía francesa L'eolienne, porque estos bailarines-cisnes, al menos en el video de promoción, sí que parecen poder volar gracias a sus habilidades circenses.

Danza: Desde la accesible Bolero de Ravel y al exigente, al menos musicalmente Mikro, que usa Mikrokosmos de Bela Bártok.

Teatro: La compañía Teatro Cinema que ya pasó por el Festival de Otoño trae Pato, patito.

Teatro musical: La isla del tesoro de InHabitants.

Teatro de objetos: el poema visual FLORes. O Tumbalafusta en la que participa el valor seguro de Xavier Bovés.

Teatro de vanguardia: el inmersivo Copiar de Animal Religion. O el teatro multidisciplinar y poético de Verne, obra de Onírica Mecánica basada en las novelas de Julio Verne.

Títeres: La elección ha sido difícil, ¡hay tanto!, pero Ay que lío de Eugenia Manzanera promete diversión jugando con los dobles sentidos de muchas palabras y expresiones.

Del 6 al 26 de marzo en varios teatros de la Comunidad de Madrid.

El escondido y la tapada, Calderón autor de comedias

La nueva promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico (JCNTC) se sube a escena ampliando el canon calderoniano.

Lo hacen de la mano de un equipo artístico de campanillas. Con la dramaturga Carolina África, que versiona el texto como ya hizo con la inolvidable El desdén con el desdén que hizo triunfar a la quinta promoción de la JCNTC, dirigidos en la escena por Beatriz Argüello, una clásica del clásico, y en la dicción del verso por el actor Vicente Arias, profesor habitual de la escuela Fuentes de la Voz.

Pero si todo lo anterior no le dice nada, quédese con que se trata de una comedia de capa, espada y enredo en las que se disfruta de las peripecias, el equívoco y del verso. En el que la mujer pone en cuestión todo lo que la sociedad pedía de ellas.

Una comedia de esas que se benefician cuando se representan con talento y energía jóvenes. Del que suele estar sobrado cada promoción de la JCTNC por el durísimo proceso de selección al que están sometidos.

Del 12 de marzo al 26 de abril en el Teatro de la Comedia.

Invisible, primero fue un superventas, luego fue una serie de Disney+ y ahora es teatro

Invisible, la popular novela de Eloy Moreno, sobre todo entre los adolescentes, cuenta como funciona el acoso escolar en estos tiempos. Así que era casi predecible que La Joven, ese proyecto social de integración mediante el teatro que tantos y tan buenos actores está dando a la profesión, hiciera una adaptación más pronto que tarde.

Esta vez, siguiendo su tradición, han contado con un dramaturgo de campanillas, Josep María Miró. El de El principio de Arquímedes, para que lo sitúen si el nombre no les dice nada. Y, aunque a la dirección, sigue el director habitual, José Luis Arellano, tampoco le faltan otros colaboradores externos de campanillas.

Así que todos listos y preparados para ver lo nuevo de esta compañía. Y seguramente más los profesores que responden en masa a las sesiones en horario escolar, pues las obras de esta compañía le sirven para plantear en las aulas debates que permitan hablar esos temas que les interesan a su alumnado y pensar cómo afrontarlos.

Del 13 de marzo al 5 de abril en el Teatro de la Abadía.

La malquerida, Aitana Sánchez-Gijón se vuelve a subir al escenario

Entre los Premios Nobeles de Literatura España tiene al dramaturgo Jacinto Benavente. Un autor de un gran éxito en su momento, que posteriormente cayó en el olvido ya que se le consideró antiguo, de otro tiempo. El dramaturgo Juan Carlos Rubio, que firma la adaptación, y la directora Natalia Menéndez, vienen dispuestos a demostrar que no, que no es un autor que haya perdido vigencia.

La historia desde luego parece de primero de violencia de género: un padrastro locamente enamorado de su hijastra que mata a cualquier varón que se la acerque con intenciones amorosas. Un dramón que sucede en el campo, donde todos se conocen, saben lo que pasan, pero poco o nada se dice.

Por supuesto, la madre, que es Aitana Sánchez Gijón, muere de celos porque su hija atraiga de esa manera a su marido. Pero no se dejen deslumbrar por la estrella, porque el resto del reparto no tiene desperdicio y en estas situaciones ya sabemos que Aitana se crece aún más.

Del 13 de marzo al 26 de abril en el Teatro Español.

Niebla, Fernanda Orazi adapta a Unamuno

Las alegrías que Fernanda Orazi ha dado últimamente en su faceta de directora de escena hace que el anuncio de que va a estrenar una adaptación de Niebla de Unamuno en Nave 10 Matadero, atraiga todas las miradas.

Tal vez la adaptación no resulte tan difícil como pueda parecer, pues como ‘nivola’ que es, está hecha a base de diálogos y de monólogos, más que como novela al uso. Pero el tema sí que es más difícil. Pues en ella se plantea la autonomía y existencia de los personajes frente a sus autores. Ese tipo de tema sesudo que suele gustar a Orazi pero que sabe poner en escena de forma ligera, sin que pierda profundidad, y, si puede, meterle hasta humor.

Así que deseando ver la historia de Augusto. Un joven burgués enamorado hasta las trancas de una pianista que, sin embargo, quiere a otro. Aunque ella que aprovecha el interés del primero para pagarse la casa antes de huir con su novio. La reacción del joven es trágica. Decide suicidarse, y así se lo pedirá a su autor, Unamuno. ¿La respuesta de este? Habrá que ir al teatro para verla y oírla.

Del 20 de marzo al 12 de abril en el Nave 10.

ZUM. Crecerá un jardín, cuando los adultos escuchan a los niños y las niñas

[…] ¿Por qué nos dicen que no juguemos con la comida si existe la sopa de letras?

Este libro, recién publicado, ha surgido del programa los Nuevos Dramáticos del Centro Dramático Nacional (CDN). Talleres de educación y participación teatral dirigidos a niños cuyo objetivo final es crear una obra que se representa antes de Navidad en el CDN. Es un programa coordinado por Lucía Miranda y por allí han pasado Jordi Casanora, Dan Jemmet, José Troncoso, María Goiricelaya y hasta Sanzol.

Los Bárbaros, una compañía de teatro contemporáneo con espectáculos llenos de mucha ingenuidad, han sido los responsables de la última edición. Que usaron los talleres para escuchar a los más pequeños con interés y dejarse ampliar perspectivas.

El resultado ha sido ZUM. Crecerá un jardín, texto que se acaba de publicar en la colección Nuevos Dramas. Un texto donde lo banal y lo profundo, la poesía y el humor, se juegan aparentemente al azar. Como si los personajes, casi todos ellos niños, fueran unas abejas que se moviesen azarosamente por el campo polinizando flores. Cuyas reflexiones, aparentemente coloquiales y de patio de colegio, sin duda polinizarán las cabezas de quien lea este libro.

Los amantes del humor absurdo y surrealista, y de Gloria Fuertes, tanto en su faceta de escritora infantil como de poeta adulta, encontrarán el texto una delicia. Y se sorprenderán escuchando a los pequeños plantearse, a partir de hechos banales como un paseo en motillo con su abuelo, cosas bastante interesantes y profundas.

También resulta un buen texto para representar en las aulas para salirse de lo habitual y acercarse a lo que les interesa a los chavales con su mismo lenguaje. Además de tener un número grande de personajes que permita incluir a la mayoría de los que quieran actuar. Y, por último, al estar pensado como un juego en el patio o en un campo de flores.

Libro publicado por el Centro Dramático Nacional.