Black Friday 2025: los artículos más vendidos en Amazon

El Black Friday 2025 es una de las fechas más esperadas del año por parte de los consumidores, ya que supone una gran oportunidad para poder adquirir multitud de productos a precios muy rebajados.

Tanto en las tiendas físicas como en los comercios en línea se pueden conseguir grandes descuentos que pueden servir para aliviar el bolsillo ahora que se aproxima una auténtica cascada de gastos con la celebración de la Navidad.

Para que no se te escape ningún chollo, te ofrecemos una selección con los productos que más se están vendiendo en Amazon a lo largo de los últimos días:

Aspiradora escoba sin cable

Aspiradora escoba sin cable Amazon

Para limpiar cómodamente todos los rincones del hogar, Rowenta cuenta con una aspiradora escoba versátil sin cable. El modelo XPert 6.60 está siendo un éxito de ventas gracias a que tiene un descuento del 44%. Antes costaba 159,99 euros y ahora su precio es de 89 euros.

Cargador de pared rápido USB Tipo C

Cargador de pared rápido USB Tipo C Amazon

Otro producto muy de moda durante este Black Friday 2025 es un cargador para enchufe de pared rápido de la marca Belkin. Es compatible con una amplia variedad de dispositivos, incluyendo iPhone, iPad, Samsung Galaxy y distintos productos de Google. Cuenta con un descuento del 50%, por lo que su precio ha pasado de 29,99 a 14,98 euros.

Auriculares inalámbricos por Bluetooth

Auriculares inalámbricos por Bluetooth Amazon

Sin salir de la tecnología, también están siendo muy vendidos unos auriculares inalámbricos por Bluetooth de la marca JBL cuya batería dura hasta 57 horas. Se trata del modelo Tune 520 BT. El producto tiene una rebaja del 41%. Se venden por 35,32 euros pese a que su precio recomendado es 59,99 euros.

Mochila de viaje (diseñada para aviones)

Mochila de viaje Amazon

Otro artículo que está triunfando en el Black Friday 2025 es una mochila de viaje de la marca ECOHUB que está especialmente diseñada para que se pueda subir a la cabina del avión. Tiene una capacidad de 20 litros y es aceptada por aerolíneas como Ryanair, EasyJet, British Airways, Etihad o Emirates. Dispone de un bolsillo acolchado para portátiles de 14 pulgadas. El producto ha sido rebajado de 29,99 a 18,99 euros (un 37%).

Edredón nórdico

Edredón nórdico Amazon

Si la llegada del invierno te ha pillado desprevenido y estás pasando frío al dormir, un edredón nórdico para cama de 90 de la marca Pikolin cuenta con un descuento del 35%. Antes su precio era de 53,97 euros y ahora se puede comprar por 34,99 euros.

Calefactor de bajo consumo

Calefactor de bajo consumo Amazon

Continuando con los productos para el invierno, hay disponible un calefactor de bajo consumo de la marca Rowenta. Su potencia máxima es de 2.000 W, pero puede ajustarse a 1.000 W para ahorrar energía (y también en la factura de la luz). Tiene un ventilador incorporado para difundir el calor de forma más eficaz. El artículo está rebajado al 37%: antes costaba 59,99 euros y ahora su precio es de 37,89 euros.