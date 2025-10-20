Científicos dan con una de las huellas más largas jamás dejadas por un dinosaurio y creen saber el ejemplar

Un equipo de científicos británicos ha descubierto una huella de 200 metros de longitud de un dinosaurio que vivió en la Tierra hace 166 millones de años, durante el período Jurásico. El hallazgo, oculto bajo toneladas de roca, se ha realizado en la cantera de Dewars Farm, en Oxfordshire (Reino Unido), según ha informado la BBC.

Durante el verano de este año un equipo de investigadores codirigido por el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford (OUMNH) y la Universidad de Birmingham trabajó en el yacimiento, donde a principios de este años ya se habían descubierto 150 metros de huellas. En esta ocasión han logrado desenterrar una de las más grandes halladas hasta la fecha, que corresponden a un saurópodo.

"Estas huellas son increíblemente grandes”, explicó Emma Nicholls, del Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, al medio británico. "Son las enormes huellas de un dinosaurio saurópodo, probablemente un Cetiosaurus, un dinosaurio que sabemos que se encontró en esta zona", agregó.

Estos eran animales herbívoros de cuatro patas y cuello largo que podían alcanzar unos 18 metros de longitud. "Estamos descubriendo algo nunca antes visto", afirmó Kirsty Edgar, paleontóloga de la Universidad de Birmingham. "Es muy raro encontrar algo tan grande", señaló.

El hallazgo ha permitido a los investigadores analizar la dirección y la velocidad del dinosaurio. El profesor Peter Falkingham, de la Universidad John Moores de Liverpool, ha recreado en su laboratoria un modelo 3D del dinosaurio saurópodo que dejó la larga huella. "No se mueve particularmente rápido, dos metros por segundo", explicó. "Es aproximadamente la misma velocidad a la que un humano caminaría rápidamente. En este caso es un paseo", apuntó.

"La mayor parte de lo que sabemos sobre los dinosaurios proviene de sus esqueletos, pero las huellas y los sedimentos en los que se encuentran pueden proporcionar información adicional valiosa sobre cómo vivían estos organismos y cómo era su entorno hace más de 166 millones de años", declaró Richard Butler, profesor de Paleobiología en la Universidad de Birmingham y uno de los líderes de la excavación.