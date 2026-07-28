Este es el vino que han tomado Marcos Llorente y Ferran Torres en Ibiza: uno de los mejores del mundo y no apto para cualquier bolsillo

Hace poco más de una semana que el país entero vibró con la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial. Después llegaron las celebraciones con los aficionados y, días después, las estrellas de 'la Roja' se dispusieron a disfrutar de unas más que merecidas vacaciones antes de incorporarse a los entrenamientos con sus respectivos equipos.

Ibiza ha sido el destino que ha triunfado entre los laureados futbolistas para descansar y seguir festejando tan extraordinaria conquista. Y especialmente disfrutonas están siendo las vacaciones en la isla pitiusa de Marcos Llorente y Ferran Torres —autor del gol de la victoria—, a los que se les ha visto navegar las aguas del Mediterráneo y dejarse querer en algunos locales de la noche ibicenca.

Uno de esos días, los dos futbolistas compartieron en sus redes sociales unas imágenes a bordo del lujoso yate Lady KC mientras degustaban unas copas de vino a la altura del escenario. ¿Y qué vino estaban tomando? Pues se trata de un tinto de Borgoña de la prestigiosa bodega Domaine de la Romanée-Conti. El precio de sus vinos, dependiendo del tipo y la añada, puede oscilar entre los 4.650 euros del Richebourg Grand Cru 2017 hasta los 32.500 del Romanée Conti Grand Cru 2020.

Pero no es la primera vez que los jugadores y amigos hacen gala de su debilidad por el vino —especialmente el centrocampita del Atlético de Madrid—: durante la celebración por las calles de Madrid, en el autobús descubierto, también disfrutaron de grandes marcas de champán y vino que el propio Llorente mostró en sus redes sociales.

Marc Pubill y Ferran Torres con una copa de vino duirante la celebración por la victoria del Mundial. Europa Press via Getty Images

Uno de los champanes era el elaborado por la bodega Salon, de la añada de 1997, que se puede comprar por unos 1.400 euros. Alternaron este con un vino blanco elaborado con Chardonnay, el Meursalt Coche Dury 2016, cuyo precio es de alrededor de 1.000 euros.