El Gobierno y la ONCE repartirán dos millones de gafas gratis para ver el eclipse de sol del próximo 12 de agosto

Un hombre se pone unas gafas para protegerse de la luz solar durante un eclipse.

Gafas gratis para ver el eclipse. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE repartirán de forma gratuita dos millones de gafas seguras para el eclipse del 12 de agosto.

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y el vicepresidente primero de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas del Consejo General de la ONCE, Alberto Durán, han firmado este lunes el convenio en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) de A Coruña.

Así, pone en marcha la campaña Una vista única. Cuídala para repartir de forma gratuita dos millones de gafas seguras para ver el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

En concreto, el Grupo Social ONCE distribuirá 1.700.000 ejemplares y el ministerio, a través de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), las 300.000 gafas restantes entre centros de investigación, museos de ciencia y otras entidades públicas del ámbito de la ciencia, la innovación y las universidades.

El reparto de estas gafas seguras tiene el objetivo de prevenir los riesgos oculares asociados a la observación del Trío de Eclipses en 2026, 2027 y 2028.

Cigudosa ha insistido en la necesidad de protegerse para evitar "lesiones retinianas posteriores" y ha pedido que ese día se reduzcan los desplazamientos para observar el fenómeno.

El Grupo Social ONCE también emitirá tres cupones para los días 12 de agosto de 2026, 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028, coincidiendo con los días durante los cuales tendrán lugar los eclipses del llamado Trío de Eclipses. En total se difundirán cinco millones de cupones por cada sorteo durante los próximos tres años.