La NASA celebra el éxito de Artemis II… pero lanza una advertencia clara: "Lo más difícil está por delante"

Imagen de la rueda de prensa posterior al amerizaje de Artemis II

Todo ha salido bien. Demasiado bien, incluso.

La misión Artemis II ha devuelto a cuatro astronautas desde la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo, ha cumplido todos sus objetivos y ha aterrizado prácticamente en el punto exacto previsto. Un éxito rotundo.

Pero dentro de la NASA nadie habla de meta. Al contrario. "El camino hacia la Luna avanza… pero los retos por delante serán mayores".

Un éxito que no es el final

Artemis II ha sido, sobre el papel, impecable.

Diez días de misión, más de 1,13 millones de kilómetros recorridos, velocidades cercanas a los 40.000 km/h y un amerizaje en el Pacífico a menos de 1,6 kilómetros del punto previsto.

La cápsula Orión regresó con sus cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen- en perfecto estado, culminando la primera misión tripulada a las inmediaciones de la Luna desde 1972.

"Enviamos a cuatro personas a la Luna y las trajimos de regreso a la Tierra por primera vez en más de 50 años", celebró Lori Glaze, responsable del programa Artemis.

Pero su mensaje fue más allá: esto es solo "la primera de muchas".

El protagonismo, "hoy", no es de los astronautas

En Houston, el foco no estaba solo en quienes viajaron al espacio. "Escucharán a los astronautas mañana, pero esta noche le toca al equipo que construyó la máquina en la que viajaron", subrayó Amit Kshatriya, uno de los responsables de la misión.

Ingenieros, técnicos, controladores de vuelo, equipos de recuperación. Miles de personas detrás de una operación que ha funcionado con precisión milimétrica.

Un trabajo silencioso que, según la propia agencia, es el verdadero cimiento de lo que viene ahora.

"El trabajo que queda es mayor"

Porque lo que viene no es menor. "El trabajo que queda por delante es mayor que el que ya se ha realizado", insistió Kshatriya.

La misión no incluía alunizaje. Era una prueba. Un paso intermedio dentro de un plan mucho más ambicioso: volver a pisar la superficie lunar y preparar el camino hacia futuras misiones más lejanas. El recuerdo del programa Apolo está muy presente. "Apolo logró cosas asombrosas… pero este será un paso importante", añadió.

Un éxito técnico… con deberes

Más allá de los titulares, Artemis II deja también datos clave para el futuro. Durante la misión se han recopilado numerosos datos sobre el comportamiento del escudo térmico de la nave, uno de los elementos más críticos para la seguridad de los astronautas.

También se detectó una pequeña fuga en el sistema de control de presión, que será analizada en profundidad. Incluso el apagón de comunicaciones durante la reentrada -provocado por el plasma que rodea la nave- se produjo dentro de los parámetros previstos.

Nada que empañe el resultado. Pero sí suficiente para recordar que cada paso en el espacio es también una prueba.

Un día "espectacular"

"Fue un día verdaderamente espectacular para la NASA y todos nuestros socios internacionales", resumió el director de vuelo, Rick Henfling.

El sentimiento dentro de la agencia es de orgullo… pero también de responsabilidad. "Es bueno ser la NASA, es bueno ser estadounidense hoy", llegó a decir Shawn Quinn, responsable del programa de sistemas terrestres.

Con la misión completada, la atención se centra ya en los próximos pasos.

Los astronautas regresarán a Houston en las próximas horas, mientras los equipos técnicos analizan cada dato recogido durante el viaje. Porque, aunque el regreso a la órbita lunar ya es una realidad, el verdadero objetivo sigue siendo otro.

Y dentro de la NASA lo tienen claro: esto no ha sido el final de una misión. Ha sido el principio de algo mucho más grande.