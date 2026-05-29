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Europa se ahoga con las temperaturas: la Renfe francesa cancela varios trenes por miedo a averías en sus aires acondicionados
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Europa se ahoga con las temperaturas: la Renfe francesa cancela varios trenes por miedo a averías en sus aires acondicionados

La ola de calor obliga a la SNCF a suspender conexiones entre París y el sur de Francia porque algunos convoyes antiguos no soportan las temperaturas extremas.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Imagen de archivo de un joven bebiendo agua durante una ola de calor.Getty Images

La ola de calor que golpea Europa está empezando a afectar incluso a algo tan básico como viajar en tren.

La SNCF, la compañía ferroviaria pública francesa -equivalente a Renfe en España-, anunció la cancelación de varios trenes Intercités por temor a que los sistemas de aire acondicionado fallen en plena ruta debido a las altísimas temperaturas que atraviesa el país.

Y el motivo ha generado bastante inquietud: parte de los convoyes simplemente no están preparados para soportar este calor.

Trenes cancelados por miedo a que falle el aire

La compañía confirmó la suspensión de varias conexiones entre París y el suroeste francés, así como entre Burdeos y Marsella. Según explicó la SNCF, la decisión busca "prevenir posibles averías en la climatización vinculadas a las temperaturas elevadas".

Es decir: prefieren cancelar algunos trayectos antes que arriesgarse a que pasajeros terminen atrapados durante horas dentro de vagones sin aire acondicionado en plena ola de calor.

El problema está en los antiguos trenes Corail

El gran problema afecta especialmente a las históricas unidades Corail, trenes muy utilizados durante décadas en Francia pero cuyo diseño ya empieza a mostrar limitaciones frente a fenómenos climáticos extremos.

La propia SNCF reconoció abiertamente que estos convoyes antiguos "no tienen la misma robustez que los trenes más recientes" cuando se producen situaciones meteorológicas como las actuales.

Y eso ha obligado a reducir temporalmente parte del servicio.

París, Toulouse, Marsella…

Las cancelaciones afectan a algunas de las rutas más importantes del país. Entre ellas: conexiones entre París y Toulouse, París y Cahors, París y Brive y también varios trayectos entre Burdeos y Marsella.

La compañía aseguró que intentará compensar parcialmente el problema añadiendo más vagones a los trenes que sí seguirán operando. Además, explicó que está contactando desde principios de semana con los pasajeros afectados para reorganizar sus viajes.

La previsión es que la circulación vuelva a la normalidad el sábado.

El calor empieza a poner contra las cuerdas a Europa

El episodio refleja hasta qué punto las altas temperaturas están empezando a afectar directamente a infraestructuras europeas que durante décadas fueron diseñadas para un clima muy distinto.

Porque el problema ya no es solo el malestar de los viajeros. El calor extremo está empezando a alterar: carreteras, redes eléctricas, aeropuertos, hospitales y ahora también sistemas ferroviarios.

En algunos puntos de Francia las temperaturas rozan ya registros históricos para finales de mayo.

El miedo a quedarse encerrado sin aire acondicionado

Precisamente uno de los mayores temores de las compañías ferroviarias europeas es que se repitan escenas que ya han ocurrido otros veranos: pasajeros atrapados en vagones parados durante horas bajo temperaturas asfixiantes.

Por eso la SNCF ha optado esta vez por una medida preventiva muy poco habitual: cancelar trenes antes de que se produzcan las averías.

Una decisión que está generando muchísimos comentarios en Francia porque simboliza bastante bien una sensación cada vez más extendida en Europa: la de que muchas infraestructuras del continente empiezan a no estar preparadas para el nuevo clima extremo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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