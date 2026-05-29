Europa se ahoga con las temperaturas: la Renfe francesa cancela varios trenes por miedo a averías en sus aires acondicionados

Imagen de archivo de un joven bebiendo agua durante una ola de calor.

La ola de calor que golpea Europa está empezando a afectar incluso a algo tan básico como viajar en tren.

La SNCF, la compañía ferroviaria pública francesa -equivalente a Renfe en España-, anunció la cancelación de varios trenes Intercités por temor a que los sistemas de aire acondicionado fallen en plena ruta debido a las altísimas temperaturas que atraviesa el país.

Y el motivo ha generado bastante inquietud: parte de los convoyes simplemente no están preparados para soportar este calor.

Trenes cancelados por miedo a que falle el aire

La compañía confirmó la suspensión de varias conexiones entre París y el suroeste francés, así como entre Burdeos y Marsella. Según explicó la SNCF, la decisión busca "prevenir posibles averías en la climatización vinculadas a las temperaturas elevadas".

Es decir: prefieren cancelar algunos trayectos antes que arriesgarse a que pasajeros terminen atrapados durante horas dentro de vagones sin aire acondicionado en plena ola de calor.

El problema está en los antiguos trenes Corail

El gran problema afecta especialmente a las históricas unidades Corail, trenes muy utilizados durante décadas en Francia pero cuyo diseño ya empieza a mostrar limitaciones frente a fenómenos climáticos extremos.

La propia SNCF reconoció abiertamente que estos convoyes antiguos "no tienen la misma robustez que los trenes más recientes" cuando se producen situaciones meteorológicas como las actuales.

Y eso ha obligado a reducir temporalmente parte del servicio.

París, Toulouse, Marsella…

Las cancelaciones afectan a algunas de las rutas más importantes del país. Entre ellas: conexiones entre París y Toulouse, París y Cahors, París y Brive y también varios trayectos entre Burdeos y Marsella.

La compañía aseguró que intentará compensar parcialmente el problema añadiendo más vagones a los trenes que sí seguirán operando. Además, explicó que está contactando desde principios de semana con los pasajeros afectados para reorganizar sus viajes.

La previsión es que la circulación vuelva a la normalidad el sábado.

El calor empieza a poner contra las cuerdas a Europa

El episodio refleja hasta qué punto las altas temperaturas están empezando a afectar directamente a infraestructuras europeas que durante décadas fueron diseñadas para un clima muy distinto.

Porque el problema ya no es solo el malestar de los viajeros. El calor extremo está empezando a alterar: carreteras, redes eléctricas, aeropuertos, hospitales y ahora también sistemas ferroviarios.

En algunos puntos de Francia las temperaturas rozan ya registros históricos para finales de mayo.

El miedo a quedarse encerrado sin aire acondicionado

Precisamente uno de los mayores temores de las compañías ferroviarias europeas es que se repitan escenas que ya han ocurrido otros veranos: pasajeros atrapados en vagones parados durante horas bajo temperaturas asfixiantes.

Por eso la SNCF ha optado esta vez por una medida preventiva muy poco habitual: cancelar trenes antes de que se produzcan las averías.

Una decisión que está generando muchísimos comentarios en Francia porque simboliza bastante bien una sensación cada vez más extendida en Europa: la de que muchas infraestructuras del continente empiezan a no estar preparadas para el nuevo clima extremo.