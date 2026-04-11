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Trump felicita a los astronautas de Artemis II… pero lo que dice después apunta a algo mucho más ambicioso
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Trump felicita a los astronautas de Artemis II… pero lo que dice después apunta a algo mucho más ambicioso

El presidente de EE.UU. celebra el éxito de la misión a la órbita lunar y apunta ya a un nuevo paso en la carrera espacial tras el regreso histórico de los astronautas: Marte

Israel Molina Gómez
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Donald Trump, centro de todas las miradas
Donald Trump, centro de todas las miradasAnadolu via Getty Images

Diez días en el espacio, un viaje histórico y un regreso sin sobresaltos. Pero lo más llamativo ha llegado justo después.

Donald Trump, siempre certero a la hora de dar en la diana, ha aprovechado el éxito de la misión Artemis II para mirar más allá de la Luna… y señalar directamente al siguiente destino: Marte.

"Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso, Marte", escribió en su red social Truth Social tras el regreso de la tripulación, en un mensaje que no ha pasado desapercibido.

Un regreso histórico… y un mensaje claro

La misión Artemis II ha culminado con éxito este viernes tras diez días en órbita lunar, en lo que supone el regreso de astronautas a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde 1972.

La cápsula Orión amerizó en el Pacífico, frente a la costa de California, con sus cuatro tripulantes en buen estado, cerrando así una misión que ha sido calificada como un hito para la exploración espacial.

"Felicidades a la gran y muy talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de Estados Unidos, no podría estar más orgulloso", señaló Trump.

El primer paso de algo más grande

Más allá de la celebración, el mensaje del presidente deja entrever una hoja de ruta mucho más ambiciosa.

Estados Unidos no solo ha vuelto a la órbita lunar, sino que quiere consolidar ese avance como punto de partida para nuevas misiones. Entre ellas, una que lleva años en el imaginario colectivo: llegar a Marte.

La propia NASA ha subrayado la importancia del momento. "Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo", destacó su administrador, Jared Isaacman, tras el amerizaje.

Una misión sin fallos

El éxito de Artemis II no ha sido casual.

La misión, que despegó el pasado 1 de abril desde Cabo Cañaveral, se ha desarrollado sin incidentes destacables. Las condiciones meteorológicas han acompañado tanto en el lanzamiento como en el regreso, facilitando un cierre limpio de la operación.

Además, la tripulación ha sido una de las más diversas que ha participado en una misión de estas características, marcando también un paso simbólico en la evolución del programa espacial.

De la Luna a Marte

Con Artemis II completada, el foco ya está puesto en lo que viene.

El regreso a la órbita lunar es solo una pieza dentro de un plan más amplio que busca devolver al ser humano a la superficie de la Luna… y, más adelante, dar el salto definitivo a Marte.

Y Trump lo ha dejado claro: el viaje no ha terminado.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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