Reciben la señal láser de un objeto situado a ocho mil millones de años luz de la Tierra

Un equipo internacional de astrónomos ha detectado una señal extremadamente potente procedente de un punto del universo situado a unos 8.000 millones de años luz de la Tierra. Se trata de una emisión tan intensa que los investigadores la describen como una especie de “láser cósmico” natural.

El hallazgo ha sido realizado gracias al observatorio MeerKAT, en Sudáfrica, uno de los sistemas de radiotelescopios más avanzados del mundo. La señal procede de una región donde dos galaxias están en pleno proceso de colisión, un entorno especialmente violento y energético.

Lo que se ha detectado no es un láser artificial, sino un fenómeno conocido como megamáser. En este caso, la emisión se produce por moléculas de hidroxilo presentes en grandes nubes de gas que rodean galaxias en interacción.

Cuando dos galaxias chocan, el gas que contienen se comprime con enorme fuerza. Ese proceso excita las moléculas y provoca que emitan radiación de microondas de forma amplificada, creando una señal muy intensa que puede viajar enormes distancias por el universo.

Un sistema fuera de lo común

El sistema galáctico donde se ha identificado la señal, conocido como HATLAS J142935.3–002836, ha llamado especialmente la atención porque su intensidad podría superar la de otros megamáseres ya conocidos.

Los científicos incluso barajan que pueda tratarse de una categoría aún más extrema, de momento hipotética, que emitiría una radiación mucho más potente de lo habitual en estos fenómenos.

Uno de los investigadores implicados ha señalado que se trata de un sistema excepcional, comparable a un láser natural a escala galáctica, visible desde el otro extremo del universo observable.

La detección de esta señal no habría sido posible sin la ayuda de un fenómeno conocido como lente gravitacional. En este proceso, la gravedad de una galaxia intermedia actúa como una especie de amplificador natural, curvando el espacio y aumentando la intensidad de la señal antes de que llegue a la Tierra.

Una ventana al universo profundo

Este descubrimiento abre la puerta a encontrar muchos más fenómenos similares en el futuro. Los investigadores creen que podrían existir cientos o incluso miles de estos “láseres cósmicos” ocultos en el universo lejano.

Su estudio podría ayudar a entender mejor cómo interactúan las galaxias, cómo evolucionan y qué ocurre en las colisiones a escala cósmica, uno de los procesos más energéticos del universo.