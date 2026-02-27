La NASA modifica su programa Artemis y realizará dos misiones a la Luna en 2028
Con este cambio, la agencia estadounidense altera también la esperada llegada al satélite en 2027. Ahora se tratará solo de un viaje en la órbita terrestre baja.
La NASA anunció este viernes cambios en su programa Artemis, por lo que ahora prevé dos misiones a la Luna en 2028 en lugar de una, aunque la tercera misión ahora ya no irá al satélite natural como se esperaba y solo será un viaje en la órbita terrestre baja en 2027.
--Noticia de última hora. En ampliación--