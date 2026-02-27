Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La NASA modifica su programa Artemis y realizará dos misiones a la Luna en 2028
Planeta
Planeta

La NASA modifica su programa Artemis y realizará dos misiones a la Luna en 2028

Con este cambio, la agencia estadounidense altera también la esperada llegada al satélite en 2027. Ahora se tratará solo de un viaje en la órbita terrestre baja.

Redacción HuffPost
Edificio de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida
Edificio de la NASA en Cabo Cañaveral, FloridaAnadolu via Getty Images

La NASA anunció este viernes cambios en su programa Artemis, por lo que ahora prevé dos misiones a la Luna en 2028 en lugar de una, aunque la tercera misión ahora ya no irá al satélite natural como se esperaba y solo será un viaje en la órbita terrestre baja en 2027.

--Noticia de última hora. En ampliación--

Redacción HuffPost

Más de Planeta