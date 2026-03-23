Los científicos del clima coinciden: el desequilibrio energético de la Tierra se ha más que duplicado en 20 años y los océanos ya no pueden absorber el calor sin consecuencias irreversibles

El sistema climático del planeta está entrando en una fase cada vez más inestable. Según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, el desequilibrio energético de la Tierra —la diferencia entre la energía que entra del Sol y la que el planeta devuelve al espacio— ha alcanzado niveles récord y se ha más que duplicado en apenas dos décadas.

En términos simples, la Tierra está acumulando calor más rápido de lo que puede liberarlo. Este exceso energético es uno de los indicadores más claros del avance del cambio climático y, según los expertos, su aceleración en los últimos años es motivo de creciente preocupación.

Un planeta que acumula energía

En condiciones normales, el sistema climático funciona como un balance relativamente estable: la energía solar que entra se compensa con la que se emite de vuelta al espacio. Pero ese equilibrio se ha roto.

Los datos, obtenidos mediante satélites desde el año 2000 y complementados con mediciones terrestres, marinas y de hielo desde hace décadas, muestran que la acumulación de calor se ha intensificado de forma sostenida. La principal causa sigue siendo el aumento de los gases de efecto invernadero, aunque no es la única.

Los científicos también señalan otros factores que están amplificando este fenómeno, como la reducción de aerosoles en la atmósfera —que antes reflejaban parte de la radiación solar— o la disminución de las superficies heladas, que ahora reflejan menos luz y absorben más calor.

El papel clave y limitado de los océanos

Hasta ahora, los océanos han actuado como un gran amortiguador del calentamiento global. Según el informe, han absorbido alrededor del 91% del exceso de energía acumulada en el sistema climático. El resto se reparte entre la tierra (5%), el hielo (3%) y la atmósfera (1%).

Sin embargo, este “colchón” tiene límites. El calor no solo se está acumulando en la superficie marina, sino también en capas profundas, donde puede permanecer atrapado durante siglos o incluso milenios. Esto implica que parte del calentamiento ya es, en la práctica, irreversible a escala humana.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Desde 2005, los océanos han absorbido más de 11 zettajulios de energía térmica adicionales cada año, una cantidad equivalente a múltiples veces el consumo energético anual de toda la humanidad. En 2025, ese incremento fue aún mayor, alcanzando niveles sin precedentes.

Este calentamiento oceánico tiene consecuencias directas: aumento del nivel del mar, acidificación de las aguas y alteraciones en los ecosistemas marinos. Además, reduce la capacidad futura de los océanos para seguir absorbiendo calor sin generar impactos más graves.

Una década de récords climáticos

El periodo comprendido entre 2015 y 2025 ha sido el más cálido desde que existen registros modernos. Durante estos años, se han encadenado récords de temperatura tanto en la superficie terrestre como en los océanos.

El informe destaca que en 2025 se alcanzó el mayor contenido de calor oceánico jamás registrado, superando incluso el máximo del año anterior. A esto se suma el retroceso continuo de los glaciares y el incremento sostenido del nivel del mar, señales inequívocas de un sistema climático bajo presión.

Más datos, más urgencia

A pesar de las incertidumbres políticas y los recortes puntuales en financiación científica en algunos países, los expertos subrayan que la investigación climática sigue avanzando y que la demanda de información fiable no deja de crecer.

Desde la Organización Meteorológica Mundial insisten en que los datos disponibles son cada vez más robustos y consistentes. Y todos apuntan en la misma dirección: el planeta sigue acumulando energía, y cada año lo hace a mayor velocidad.

En definitiva, el mensaje de la comunidad científica es claro. Aunque los océanos han amortiguado el impacto del calentamiento durante décadas, su capacidad no es infinita. El desequilibrio energético creciente indica que el sistema climático se está alejando de su estado natural, y las consecuencias de ese proceso ya son visibles —y cada vez más difíciles de revertir.