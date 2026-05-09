"Vuestras pieles acabarán matando a nuestra gente": pueblos indígenas de Paraguay denuncian la exclusión del cuero de la ley antideforestación de la UE

Familia posando junto a una cabaña de madera con techo de chapa ondulada en una aldea rural cerca de Ciudad del Este, Alto Paran‡, Paraguay.

La Comisión Europea ha pedido excluir el cuero de los productos que deberían cumplir con el Reglamento de la UE sobre la deforestación, por lo que las empresas europeas podrán comprar pieles de animales cuyas explotaciones ganaderas provoquen la tala o deforestación, tal y como adelanta el diario italiano 'Il Fatto Quotidiano'.

De este modo, mientras que si una empresa quiere importar o exportar carne deberá comprobar de forma exhaustiva que no venga de tierras deforestadas de forma posterior a diciembre de 2020. No ocurrirá lo mismo con el cuero, a pesar de si impacta en la pérdida de hábitats.

La medida ha sido aplaudida por parte de algunos sectores, como es el caso del exalcalde de Florencia, quien ha querido festejar la iniciativa. "Este es un gran logro, fruto del trabajo en equipo de la Asociación Italiana de Curtidores y otras asociaciones europeas", señaló Dario Nardella, eurodiputado del Partido Demócrata y exalcalde de Florencia, quien quiso celebrar la decisión de la Unión Europea.

"Agradezco también al gabinete de la Comisaria Europea Roswall, quien, durante el último seminario organizado en Bruselas con los curtidores, se comprometió a abordar este problema", agregó entonces. "La normativa sobre deforestación conservará toda su fuerza y eficacia, pero hemos evitado una injusticia y, sobre todo, el riesgo de un colapso irreversible para la industria del curtido y del cuero, un centro de excelencia de primer nivel mundial", sentenció el mismo.

"Este caso demuestra que Europa no legisla intencionadamente contra Italia, pero a menudo desconoce las numerosas peculariedades que caracterizan nuestro sistema productivo. Seguiremos velando por que nuestras empresas o se vean perjudicadas. La decisión de la Comisión estuvo claramente influenciada por sus esfuerzos por explicar la naturaleza y el funcionamiento del distrito del cuero, una fuente de excelencia en nuestra región que merece ser comprendida y protegida", señaló por su parte Franceso Torselli, en declaraciones recogidas por el mismo diario citado.

Cabe destacar que esta normativa fue aprobada en el 2023. Sin embargo, su implementación no estará lista hasta el próximo 30 de diciembre de 2026. Desde algunos pueblos indígenas, como el pueblo Ayoreo, han criticado la iniciativa. "Vuestras pieles acabarán matando a nuestra gente", dijeron algunos de ellos, los cuales consideran que este tipo de medidas tan solo contribuyen a destruir sus territorios.

Greenpeace condena la medida

Desde la organización Greenpeace, concretamente el abogado Andrea Carta, han asegurado que aunque la ley contra la deforestación es una herramienta importante, el hecho de que se excluya al cuero es alarmante y lo califican de "error". "Abrir un vacío legal para complacer a poderosas marcas de moda es inexcusable. La cadena de suministro de cuero sigue siendo un factor tan importante en la destrucción de los bosques como lo era cuando se incluyó en la ley en 2023. Los gobiernos y el Parlamento Europeo deben corregir este error y rechazar la exclusión de los productos de cuero por parte de la Comisión", han criticado en un comunicado, donde han recordado que una de las zonas más afectadas en este sentido es la Amazonia brasileña.