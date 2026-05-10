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Epsilon Indi Ab, el planeta gigante que huele a orina descubierto por el telescopio James Webb: su atmósfera contiene amoníaco y agua, los mismos componentes del pis humano
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Epsilon Indi Ab, el planeta gigante que huele a orina descubierto por el telescopio James Webb: su atmósfera contiene amoníaco y agua, los mismos componentes del pis humano

El planeta tiene además una masa estimada de 7,6 veces la de Júpiter.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de un exoplaneta
Un exoplaneta del universo.Getty Images

El universo es tan descomunal que los astrónomos estiman que podrían existir billones de planetas, muchos de ellos todavía invisibles para nosotros. Algunos quizá sean parecidos a la Tierra, otros se acercan más a la imagen de un planeta helado envuelto en gases tóxicos y tormentas imposibles. En ese océano de mundos, la variedad es tal que lo extraordinario deja de ser excepción y pasa a ser, simplemente, otra posibilidad del cosmos.

En ese contexto surge Epsilon Indi Ab, un gigante gaseoso situado a unos pocos años luz de nosotros que el telescopio espacial James Webb ha conseguido analizar con un nivel de detalle inédito. Su atmósfera es rica en amoníaco y contiene indicios de nubes de hielo de agua, una combinación que está ayudando a entender mejor cómo funcionan estos mundos fríos y masivos que orbitan estrellas cercanas, y que hasta ahora permanecían prácticamente fuera de nuestro alcance.

El planeta tiene una masa estimada de 7,6 veces la de Júpiter, pero un tamaño similar, y orbita su estrella a una distancia mucho mayor que la de muchos exoplanetas, lo que causa un rango de temperatura relativamente frío, entre -70 °C y +20 °C, tal y como recoge Independent. Estas condiciones lo convierten en un gigante gaseoso atípico dentro de los mundos que ha logrado estudiar el telescopio James Webb.

El futuro en astronomía exoplanetaria

El aspecto menos atractivo de Epsilon Indi Ab reside en su composición atmosférica. El amoníaco y el agua son componentes principales de ciertos procesos biológicos humanos, y su presencia en grandes cantidades ha llevado a popularizar la idea de que este mundo podría “oler” a orina. Eso sí, lo que realmente revela es una atmósfera compleja y dinámica que está ayudando a los científicos a afinar los modelos con los que estudian este tipo de gigantes gaseosos fríos.

Ese avance encaja además con lo que se espera de la próxima gran misión en astronomía exoplanetaria. Para finales de esta década se prevé lanzar el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, que permitirá observar con mayor sensibilidad mundos fríos y gigantes como este, y que podría llegar a detectar directamente nubes y estructuras atmosféricas gracias a su capacidad de captar luz reflejada con una precisión sin precedentes.

Por ello, Epsilon Indi Ab no meramente un chiste fácil por su supuesto olor, sino que se ha convertido en toda una pista de cómo serán las próximas décadas de la exploración exoplanetaria. Webb ha demostrado que ya se pueden estudiar atmósferas complejas en mundos gigantes cercanos; Roman, si todo sigue el calendario previsto, será el siguiente salto para detectar planetas todavía más difíciles.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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