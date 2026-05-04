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Zhe Zhu, director del laboratorio científico que vigila la luminosidad del planeta: "El mundo no se está haciendo más brillante, está parpadeando, es como observar el latido del planeta"
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Zhe Zhu, director del laboratorio científico que vigila la luminosidad del planeta: "El mundo no se está haciendo más brillante, está parpadeando, es como observar el latido del planeta"

La luz refleja cómo vivimos, consumimos energía y atravesamos crisis globales.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen satelital sobre Europa de noche
Una imagen satelital sobre Europa de noche vista desde el espacio.Getty Images

En un mundo que nunca apaga del todo las luces, la noche ya no es ese territorio oscuro y silencioso que conocieron generaciones anteriores. La contaminación lumínica crece, se transforma, reflejando cómo vivimos, consumimos energía y atravesamos crisis globales. Hoy, observar el brillo nocturno de la Tierra es admirar un paisaje en constante cambio donde cada luz encendida cuenta una historia.

En ese contexto, un nuevo estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Connecticut, con apoyo de la NASA, pone cifras y matices a esa transformación silenciosa. El análisis de más de un millón de imágenes satelitales revela que la luminosidad nocturna global ha aumentado en la última década de forma irregular. Mientras algunas regiones brillan cada vez más, otras se apagan por crisis económicas, conflictos o políticas de ahorro energético.

El resultado, lejos de una tendencia lineal, dibuja un planeta que cambia de intensidad como si respirara. Así lo revela el trabajo que ha sido publicado en Nature y que tras analizar más de 1,16 millones de imágenes satelitales diarias tomadas entre 2014 y 2022, halló un aumento neto del 16% en la luz artificial nocturna, en línea con estudios previos que ya advertían de un crecimiento sostenido de las zonas iluminadas en todo el planeta.

Un planeta que se enciende y se apaga

Según el trabajo, el aumento de la radiación general es de un 34% sobre la base de 2014, pero ese avance quedó parcialmente compensado por un 18% de oscurecimiento en otras regiones. Asia concentró el crecimiento más fuerte, impulsado sobre todo por China y el norte de India, mientras que el estudio detectó también cambios bruscos asociados a confinamientos por la COVID-19, decisiones regulatorias y tensiones económicas.

Por el contrario, Europa registró una caída neta del 4% en la radiancia nocturna, con descensos marcados en Francia, Reino Unido y Países Bajos, en buena parte por la sustitución de luminarias antiguas por LED. “El mundo no se está haciendo más brillante, está parpadeando, es como observar el latido del planeta”, afirma Zhe Zhu, coautor del estudio y director del Laboratorio Global de Teledetección Ambiental de la Universidad de Connecticut.

Más allá de la fotografía global, el análisis también permite detectar señales muy concretas de la actividad humana. Desde la expansión urbana en grandes ciudades hasta el descenso del turismo o la ralentización industrial durante la pandemia, cada variación lumínica funciona como un indicador indirecto de lo que ocurre sobre el terreno, casi en tiempo real. Incluso fenómenos como la quema de gas en regiones energéticas dejan un rastro visible desde el espacio.

Para los expertos, esta capacidad de “leer” el planeta a través de su iluminación nocturna no solo tiene valor científico, sino también económico y ambiental. Zhe Zhu asegura que la Tierra no avanza hacia más luz de manera uniforme, sino que cambia a pulsos, como un latido. Una metáfora que resume la realidad del planeta como un organismo vivo, en constante transformación, donde cada destello nocturno es también un reflejo de nuestras decisiones diarias.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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