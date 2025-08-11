Los investigadores se llevan las manos a la cabeza con el hallazgo que puede provenir del Jurásico

La Tierra aún guarda muchos secretos en su interior, y en la labor de sacarlos a la luz los arqueólogos realizan hallazgos asombrosos que se remontan a miles, e incluso millones, de años atrás. En Lituania ha llamado la atención en los últimos días uno que se remonta hasta el Jurásico.

El Centro de Investigación de la Naturaleza de Lituania compartió en Facebook el desubrimiento realizado en el Museo Regional de Akmenė, realizado tras un encuentro en el que diversos especialistas fueron recibidos por los residentes, quienes llevaron sus propios tesoros, según ha publicado el medio tv3.lt.

Entre ellos se encontraban diversos fósiles, rocas y corales. Uno de estos descubrimiento provocó una gran revuelo y despertó la curiosidad de los especialistas del centro. En un primer momento, estos creyeron que podría tratarse del hueso de una especie extinta hace mucho tiempo. Sin embargo, poco después se reveló que no era el caso.

El hallazgo resultó ser, según la doctora Darja Dankina, coral hallado en 2020 en la aldea lituana de Dulbiai. En concreto, se trataba de coral tabulado, un fósil de un animal extinto que vivió en mares cálidos y poco profundos hace millones de años.

La pieza data, además, del período Jurásico, el segundo sistema y período del Mesozoico en la escala temporal geológica, cuando los dinosaurios eran los reyes de la Tierra. En total, duró unos 58 millones de años: comenzó hace 201 millones de años y acabó hace 143 millones.