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Los astronautas de Artemis II han vivido el "efecto perspectiva" y una física explica qué es: "El cambio cognitivo de quienes han visto la Tierra desde el espacio"
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Los astronautas de Artemis II han vivido el "efecto perspectiva" y una física explica qué es: "El cambio cognitivo de quienes han visto la Tierra desde el espacio"

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, los cuatro tripulantes de la misión Artemis II, ya son parte de la historia de la exploración espacial.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Mural con las imágenes de los cuatro tripulantes de la misión Artemis II
Mural con las imágenes de los cuatro tripulantes de la misión Artemis IIElizabeth Conley vía getty images

La Luna, otra vez a nuestro alcance. La misión Artemis II ha 'traido de vuelta' el gran satélite en un viaje espacial para la historia. Más allá de haber logrado el record de alejarse de la Tierra más que ninguna otra nave, los cuatro tripulantes han descubierto la cara oculta de la Luna en una misión por su órbita. Es un paso previo, pero crucial, para el cercano regreso a que el ser humano alunice.

El viaje espacial realizado por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen culminó este viernes (sábado ya en España) un hito en la exploración espacial tras diez días en los que ellos fueron el centro del universo... al menos en lo mediático. 

De su vuelta a la Tierra se ha contado prácticamente todo ,pero ahora la física y meteoróloga Isabel Moreno, colaboradora de Aquí la Tierra (TVE), ha querido explicar el extraño efecto que han vivido los cuatro tripulantes del Artemis II. Se trata del "efecto perspectiva"

Lo ha hecho en su cuenta de Instagram tras reflexionar sobre unas comentadas palabras de Victor Glover en pleno viaje, cuando aseguró que desde "allí arriba" sentía que era "una gran oportunidad para nosotros para recordar dónde estamos, quiénes somos y que somos la misma 'cosa'", por lo que llamaba a "superar todo esto juntos".

Isabel Moreno ha entrado de lleno a analizar ese overview effect, termino acuñado por el 'filósofo del espacio' Frank White que se basa en el "cambio cognitivo en quienes ven la Teirra desde allí fuera". 

"Esto genera una emoción muy potente al ver el planeta como algo hermoso y vulnerable y, a la vez, te lleva a un sentimiento de conexión con la humanidad", prosigue la especialista en Física.

Aunque admite que "desde aquí abajo a veces cuesta tener ese sentimiento de unión", Moreno destaca un detalle clave del trabajo de White, que habló con numerosos astronautas antes de plantear sus reflexiones sobre el mencionado ovweview effect

De esas conversaciones el filósofo destacaba que nunca se encontró con un solo astronauta que sintiera algo diferente, que sintiera un pesimismo existencial. Todos ellos "volvían con un sentimiento de urgencia por contribuir a preservar el mundo".

Es un sentimiento con el que Isabel Moreno quiere "quedarse" como muestra de la mejor cara del ser humano. Y la colaboradora de TVE añade que "no hace falta que toda la humanidad vayamos hasta allí [arriba] para mantener vivo ese sentimiento de que podemos conseguir que nuestro maravilloso planeta sea un lugar muchísimo mejor".

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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