Los astronautas de Artemis II han vivido el "efecto perspectiva" y una física explica qué es: "El cambio cognitivo de quienes han visto la Tierra desde el espacio"

La Luna, otra vez a nuestro alcance. La misión Artemis II ha 'traido de vuelta' el gran satélite en un viaje espacial para la historia. Más allá de haber logrado el record de alejarse de la Tierra más que ninguna otra nave, los cuatro tripulantes han descubierto la cara oculta de la Luna en una misión por su órbita. Es un paso previo, pero crucial, para el cercano regreso a que el ser humano alunice.

El viaje espacial realizado por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen culminó este viernes (sábado ya en España) un hito en la exploración espacial tras diez días en los que ellos fueron el centro del universo... al menos en lo mediático.

De su vuelta a la Tierra se ha contado prácticamente todo ,pero ahora la física y meteoróloga Isabel Moreno, colaboradora de Aquí la Tierra (TVE), ha querido explicar el extraño efecto que han vivido los cuatro tripulantes del Artemis II. Se trata del "efecto perspectiva"

Lo ha hecho en su cuenta de Instagram tras reflexionar sobre unas comentadas palabras de Victor Glover en pleno viaje, cuando aseguró que desde "allí arriba" sentía que era "una gran oportunidad para nosotros para recordar dónde estamos, quiénes somos y que somos la misma 'cosa'", por lo que llamaba a "superar todo esto juntos".

Isabel Moreno ha entrado de lleno a analizar ese overview effect, termino acuñado por el 'filósofo del espacio' Frank White que se basa en el "cambio cognitivo en quienes ven la Teirra desde allí fuera".

"Esto genera una emoción muy potente al ver el planeta como algo hermoso y vulnerable y, a la vez, te lleva a un sentimiento de conexión con la humanidad", prosigue la especialista en Física.

Aunque admite que "desde aquí abajo a veces cuesta tener ese sentimiento de unión", Moreno destaca un detalle clave del trabajo de White, que habló con numerosos astronautas antes de plantear sus reflexiones sobre el mencionado ovweview effect.

De esas conversaciones el filósofo destacaba que nunca se encontró con un solo astronauta que sintiera algo diferente, que sintiera un pesimismo existencial. Todos ellos "volvían con un sentimiento de urgencia por contribuir a preservar el mundo".

Es un sentimiento con el que Isabel Moreno quiere "quedarse" como muestra de la mejor cara del ser humano. Y la colaboradora de TVE añade que "no hace falta que toda la humanidad vayamos hasta allí [arriba] para mantener vivo ese sentimiento de que podemos conseguir que nuestro maravilloso planeta sea un lugar muchísimo mejor".