Seis incendios persisten en Castilla y León, tras el fin de la ola y a la espera de frío y lluvia

Primer día después de que la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, diese la noticia más esperada en las últimas tres semanas, al indicar que "este trágico episodio de la historia de España ha finalizado": la bajada del dispositivo a fase de "preemergencia" a "estado de alerta y seguimiento permanente", tras la evolución de los fuegos. Este lunes, persisten seis fuegos en Castilla y León, mientras que Galicia cumple una nueva jornada sin ninguno activo.

Este es el escenario para otro día que se prevé clave en términos de cambio meteorológico. Continuarán bajando las temperaturas y los frentes dejarán lluvias en distintas parte del territorio peninsular. En esa línea, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que se produzca una rebaja "prácticamente generalizada" de las temperaturas y chubasco "localmente fuertes", derivado del paso de un frente en el mediterráneo y la llegada de otro en el noroeste.

El organismo estatal apunta también a tormentas que podrán "ser localmente muy fuertes y con granizo en el Pirineo y este de Cataluña en la primera mitad del día". Además, hay aviso de riesgo importante (alerta naranja) en Barcelona y Girona, mientras que Mallorca y Menorca tienen avisos por lluvia y amarillo por tormentas. El cielo gallego dejará un escenario propicio para evitar nuevos fuegos, al estar cubierto de nubes que traen lluvias que irán desplazándose a la zona cantábrica.

Los fuegos que siguen activos en Castilla y Léon: otro nuevo en Huelva

A pesar de que todavía se resisten a ser extinguidas algunas llamas en Castilla y León, todos los incendios que continúan activos en esta comunidad han bajado ya al nivel mínimo en el Índice de Gravedad Potencial, incluyendo a dos de los que causaron más devastación, el que se inició en Porto (Zamora) y el de Barniedo de la Reina (León).

A ellos se suman el incendio de La Baña (León) y el que afecta a la localidad palentina de Cardaño de Arriba. No es el único en tierras leonesas, a su vez, persisten el de Fasgar y el de Colinas del Campo de Martín Moro.

Por otro lado, durante esta madrugada se ha declarado un nuevo fuego en la localidad onubense de Gibraleón, tal y como ha comunicado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). Se trata de una zona de vegetación para pasto en el paraje conocido como 'Cañada del corcho'. Se han desplegado a cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental, cuatro autobombas y maquinaria pesada.

Los pilotos forestales van a la huelga

Asimismo, pilotos y personal técnico de la empresa de operativos aéreos contra incendios Pegasus han reactivado la huelga que habían pospuesto a causa de la irrupción de la ola incendiaria. Desde este lunes hasta el 31 de enero de 2026 se mantendrá esta acción de protesta que la que los propios profesionales explican que "los servicios mínimos del 100% impuestos por la administración impedirán cualquier reducción operativa".

Con todo, los pilotos forestales quieren mostrar su hartazgo en cuestiones que denuncian, como la sobrecarga de trabajo, jornadas sin descanso, imposibilidad de conciliación, así como falta de personal y parálisis salarial. "No queremos poner en riesgo el servicio, pero tampoco podemos seguir invisibles. Tenemos derecho a condiciones dignas", ha expuesto el portavoz sindical, Enrique Durán.

