Una cuasiluna lleva 60 años siguiendo a la Tierra y seguramente seguirá 60 años más antes de partir

Un asteroide llamado 2025 PN7 ha estado "siguiendo" a la Tierra durante los últimos 60 años, y se espera que continúe haciéndolo durante al menos seis décadas más. Este pequeño cuerpo rocoso, que mide cerca de 19 metros de diámetro, no sigue exactamente la órbita de nuestro planeta, pero su trayectoria se ha sincronizado de tal manera que parece orbitar la Tierra. Este fenómeno se conoce como una "cuasi-luna", y el asteroide ha entrado en una resonancia gravitacional con la Tierra que lo mantiene.

El descubrimiento de 2025 PN7 fue realizado por astrónomos del Observatorio Pan-STARRS en Hawái y confirmado el pasado 2 de agosto de 2025 utilizando el sistema de navegación de la NASA, Horizons. Según sus cálculos, este asteroide lleva siguiendo a la Tierra por más de seis décadas, y se espera que siga en esa misma trayectoria durante al menos 60 años más antes de alejarse.

Aunque esta relación temporal parece corta si se compara con otros asteroides que se han comportado de manera similar, 2025 PN7 es solo el último de una serie de cuasi-lunas descubiertas en las últimas décadas. La primera cuasi-luna se identificó en 1991, lo que despertó curiosidad en la comunidad científica, que llegó a plantearse si estos asteroides podrían ser sondas de origen interestelar.

Con el tiempo, los astrónomos han llegado a la conclusión de que estos objetos son cuerpos rocosos que forman parte de un grupo conocido como "Arjunas". Los Arjunas son asteroides cuya órbita es tan parecida a la de la Tierra que pueden quedar atrapados temporalmente, actuando como pequeñas lunas de nuestro planeta.

Sin embargo, a diferencia de las minilunas que realmente orbitan la Tierra, las cuasi-lunas como 2025 PN7 solo parecen hacerlo debido a su órbita peculiar. Además de 2025 PN7, otros asteroides han sido identificados como cuasi-lunas, entre ellos el 164207 Cardea, el 469219 Kamo'oalewa y el 277810, entre otros.