7 vídeos de Mazón que quedarán para la historia (mala) de la peor catástrofe de la historia de España

Pocos días después del primer aniversario de la tragedia de la DANA en Valencia, que se cobró la vida de 229 personas, la imagen del gobierno de la Generalitat se ha visto sumida en una pérdida de credibilidad pocas veces antes vista. El clamor de las calles valencianas desde el fatídico 29 de octubre de 2024 es claro y rotundo: "Mazón Dimisión", y durante el funeral de estado de este 29 de octubre ese sentir del pueblo valenciano se ha evidenciado más que nunca.

La gestión del presidente y del gobierno de la Generalitat continúa siendo investigada en los Juzgados de Catarroja, ya que los múltiples cambios de versión de Carlos Mazón sobre qué hacía cuando su comunidad colapsaba han ido ligados a contradicciones que hacen poco fiable algunas de sus versiones. Es precisamente esto lo que ha agravado las protestas e indignación de una población que exige responsabilidades a su gobierno y que clama justicia ante las 229 víctimas mortales que dejó la DANA.

Y esta petición ha concluido con un secreto a voces que se ha ido cocinando a fuego lento desde el pasado jueves: la dimisión final de Mazón tras más de 370 días desde la catástrofe. Empujado por la situación sumamente anómala y desgarradora situación vivida en el funeral de estado del pasado 29 de octubre, al presidente valenciano no le ha quedado otra que dimitir después de infinidad de manifestaciones en Valencia en las que se pedía su cabeza y enormes concentraciones por toda España contra la gestión del presidente valenciano.

Mazón, "orgulloso" y empoderado por haber presentado los presupuestos de la Comunidad Valenciana

Durante una intervención en un acto del PP, hace unos meses, Mazón se mostraba muy satisfecho y orgulloso de haber presentado y aprobado los presupuestos de su comunidad, y exigía al Gobierno que fuera Valencia. "Le voy a invitar a venir para que cumpla con la reconstrucción" y con "una de las tierras más abandonadas de España por el Gobierno".

Asimismo, Mazón sacaba pecho de haber sacado adelante los presupuestos "en un panorama muy difícil", al tiempo que exigía lo mismo al Gobierno central. "Estoy orgulloso de haber presentado los presupuestos que necesita mi tierra. Estoy orgulloso de haber cumplido con mi responsabilidad. Que cada uno asuma su personalidad", aseguraba el presidente de la Generalitat.

Finalmente, ese mismo día, Mazón, en un alarde de (se podría decir) soberbia, afirmó que Sánchez debía presentar presupuestos sí o sí, llegándose a poner a sí mismo como ejemplo en este sentido. "Si tú no tienes lo que tienes que tener para presentar los presupuestos de la reconstrucción de la desgracia más grande de España, es que no te mereces ser presidente del Gobierno de España".

El funeral de estado de la vergüenza

Seguramente sea el vídeo más impactante -y reciente- desde que tuvo lugar la DANA. Se produjo en el funeral de estado celebrado el 29 de octubre de este año en el Museo de las Ciencias, en la Ciudad de las Artes de las Ciencias de València. Tal ha sido la sacudida de estas imágenes que el propio Partido Popular las tildó de devastadoras, han sido las que han precipitado finalmente la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Si bien y de forma casi unánime los familiares de las víctimas que iban a participar en el funeral exigieron a Mazón que no acudiera al acto por respeto a la memoria de las víctimas, el presidente valenciano decidió hacer oídos sordos y presentarse en el acto. Sin embargo, los momentos que se vivieron durante el funeral con la presencia de Mazón fueron de lo más incómodas tanto para los asistentes como para la sociedad civil valenciana.

Fueron numerosas las ocasiones en las que familiares de las víctimas comenzaron a insultar e increpar a Mazón al grito de "asesino, hijo de p..., Mazón dimisión, rata cobarde..." y una retahíla constante de improperios provocada por la presencia del presidente que, ni tan siquiera pudo acercarse a los familiares al finalizar el acto.

Discusión con un afectado de la DANA: "Cómo no avisas..."

Otro de los momentos con los que Mazón ha tenido que lidiar durante este años han sido los protagonizados por los familiares de las víctimas y ciudadanos que sufrieron las consecuencias de la gestión de la DANA de la Generalitat. En este sentido, en múltiples ocasiones se ha visto al president teniendo que soportar el 'chaparrón' de ciudadanos anónimos que le exigían responsabilidades y en la mayoría de los casos la dimisión.

Uno de estos episodios lo vivió Carlos Mazón en julio de este año, cuando un vecino le reprochó su nula acción mientras sus paisanos morían ahogados y otros salvaban la vida en el último suspiro. Durante el intercambio de pareceres, tal y como se puede apreciar en las imágenes, el hombre de avanzada edad recriminaba a Mazón no haber actuado, "ni siquiera avisado".

Ese vecino le achacó lo que tantos otros durante meses le han reclamado a las puertas de ayuntamientos, consejerías y sede de la Generalitat. Con un tono cercano pero recriminándole lo ocurrido, este hombre de avanzada edad no dudó en decirle a Mazón a la cara lo que pensaba de lo ocurrido.

"Lo que no podemos es tirar balones fuera 'que si Pedro Sánchez y su puta madre', no se avisó a nadie. Ha muerto mucha gente por estar no debía de estar. Fue de vergüenza, mi hija no murió de puro milagro. Fue una falta de previsión brutal por parte del Consell", le espetó el ciudadano valenciano al presidente.

"¿Cuándo he mentido yo?"

Esa frase continúa retumbando en las cabezas de las cientos de miles de personas afectadas por la DANA. "¿Cuándo he mentidos yo? Repasen mi comparecencia en las Cortes Valencianas", sostenía un indignado Mazón al ser cuestionado por sus cambios de versión respecto a la hora a la que llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

Y es que, mientras que en un primer momento sostuvo ante las Cortes Valencianas que había llegado al CECOPI "pasadas las 19:00", posteriormente aseguró ante los medios que había llegado a las 20:28. Ante esta afirmación, un periodista le preguntó que por qué había cambiado la versión, a lo que el presidente de la Generalitat contestó con un tono indignado que nunca había cambiado su versión.

¿Su argumento? Tan simple como increíble: "evidentemente las 20:28 son después de las 19:30. Eso es un hecho fáctico", aseguró Mazón tras preguntarse en un tono airado que "¿cuál es el cambio de versión? Yo no entiendo el cambio de versión cuál es".

Ana Pastor pide a Mazón que no le dé las "gracias" y que le "responda"

La periodista de La Sexta, Ana Pastor, tuvo la oportunidad de 'hablar' con Carlos Mazón la noche del 28 de octubre en varias ocasiones. Lo que es lo mismo, unas horas antes de que el presidente de la Generalitat fuera aplaudido y aclamado durante su declaración institucional en el primer aniversario de la DANA.

Sin embargo, la presencia de la periodista parece que poco le importó al político, ya que mientras Ana Pastor le preguntaba en reiteradas ocasiones si acudiría al funeral y si acompañó a la periodista Maribel Villaplana al parking en el que se encontraban ambos comiendo, Mazón se limitaba a agradecerle su presencia, obviando así la pregunta y haciendo caso omiso a la cuestión por la que era interpelado.

Esta situación, que se repitió durante todo el día, ya que Pastor 'acampó' en el lugar en el que Mazón había quedado, terminó sin respuesta. Bueno sí, se mostró a un Mazón 'muy agradecido'. Hasta tal punto que, cuando el presidente de la Generalitat se disponía a abandonar el lugar en su coche oficial, la periodista de La Sexta le pidió que no le diera las gracias y le respondiera de una vez.

"Buenas noches president, una pregunta rápida, que llevamos todo el día aquí: ¿acompañó a Maribel Villaplana al parking?", fue la pregunta de Pastor, que solo se topó con un "muchas gracias, Ana, de verdad muchas gracias", que Mazón reiteró en hasta cuatro ocasiones.

"No estuve incomunicado en ningún momento"

Según Mazón, "en ningún momento" permaneció incomunicado, algo que, si se aplica el sentido común, es casi más grave aún, porque en este caso no se debería hablar de despreocupación o desconocimiento, sino de que, pese a ser plenamente consciente en todo momento de lo que estaba pasando en su región, decidió continuar con su agenda. Es decir, con su comida, sin que nada ni nadie perturbara la larga sobremesa en el Ventorro.

Estas declaraciones fueron pronunciadas por el presidente valenciano el 18 de noviembre de 2024, 20 días después de la catástrofe mientras se dirigía a su despacho. La escena se produjo cuando varios periodistas trataron de retenerlo para que el máximo responsable de la Generalitat diera explicaciones.

Pero en lugar de disculparse, pedir perdón o reconocer los errores, Mazón continuó negando la mayor, llegando a asegurar que "en ningún momento" estuvo incomunicado y confirmando con total tranquilidad que no canceló la comida, como si se estuviera hablando de un asunto menor que no se llevó por delante 229 vidas.

La UME "no depende del president"... ¿o quizá sí?

Otra de las dudas que aún tiene gran parte de la sociedad valenciana tiene que ver con los efectivos de la UME. ¿Toca o no toca al president pedir los efectivos? Pues depende con qué versión de Mazón prefieras quedarte.

Según afirmó el president el 1 de noviembre, "reiterando las palabras del ministro Marlaska", agradecía "la predisposición de distintos organismos internacionales y de muchas CCAA que siguen estando a nuestra disposición". Esto le permitía a la Generalitat poder decir que enviaran "hoy 500 (efectivos de la UME) más, mañana 500 más" y así sucesivamente, aseguraba Mazón.

Sin embargo, tres días después dio un cambio de guion en su discurso y afirmaba que "desde las 15:21 (del día de la DANA) están pedidos los refuerzos", pero se preguntaba 'amargamente' que "cómo va a depender del presidente de la Generalitat que un día haya 500 (efectivos), otro 600, otro mil...". En resumen, y por mucho que Mazón lo niegue... esto se llama contradicción. Una más, pero está quizá en tiempo récord: 72 horas.