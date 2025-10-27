Mazón pide "evitar el ruido" después de volver a cambiar su versión de los hechos sobre lo que hizo la tarde de la dana

Apenas un día después de que más de 50.000 personas salieran a las calles para exigir la dimisión de Carlos Mazón y de que este último modificara una vez más su versión respecto a lo que hizo la tarde del 29 de octubre de 2024, cuando muchos valencianos y valencianas habían ya muerto por culpa de la dana, el president de la Generalitat ha pedido "evitar el ruido". "Tiempo ha habido y tiempo habrá para la discrepancia", ha comentado Mazón durante el V Foro Económico de Alicante organizado por El Español.

Si bien el president de la Generalitat no ha hecho mención ni a la marcha ni a sus cambios constantes de versión, sí se ha referido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien este sábado tildó de "indecente" que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal mantengan su apoyo a Mazón. "Nos han sorprendido las declaraciones del presidente y de algunos ministros, que no calificaré porque no puedo entender, especialmente en una semana como la que todos estamos viviendo", ha respondido el líder regional del Partido Popular.

Pese a sus palabras, Mazón ha dedicado el comienzo de su intervención a atacar de nuevo al Ejecutivo, al que acusa de no participar en la reconstrucción. "Vuelvo a decirle al Gobierno de España que la puerta para la colaboración está abierta porque es necesaria, porque podemos acelerar las cosas. ¿Para qué? Para empezar a hablar no de una foto política, no de un recurso meramente partidario o estético, sino para ser prácticos, para poder acelerar una Comisión Mixta que seguimos necesitando y necesitan los afectados", ha dicho Mazón.

Este fin de semana, el presidente del Gobierno se preguntó en un acto del PSOE en León "por qué sigue Mazón al frente de la Presidencia de la Generalitat" después de una gestión "negligente que causó una auténtica tragedia". "La gestión que hizo la Comunidad Valenciana de la dana fue negligente. Pero el apoyo que están prestando Feijóo y Abascal a Mazón, que continúa como presidente, es indecente. Es indecente para los valencianos y valenciana y para los familiares de las víctimas de la dana", dijo.

Las palabras de Sánchez llegaron antes de que el diario Levante-EMV desvelara una nueva versión de lo que hizo Mazón tras la comida en El Ventorro. Si lo último que habían defendido es que se despidió de la periodista Maribel Vilaplana en el mismo restaurante, el medio valenciano ha podido confirmar que no fue así. Mazón y Vilaplana se desplazaron juntos hacia la entrada peatonal más cercana del aparcamiento Glorieta Paz, en Valencia, donde la periodista tenía su coche.

Durante la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Valencia, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, lamentó una vez que más que, un año después de la tragedia, todavía no se sepa "qué estaba haciendo Carlos Mazón" esa tarde. "Necesitamos saber esa verdad; necesitamos justicia que llegará por la jueza, pero también necesitamos esa que esa justicia sea política y social. Por eso estamos aquí, para reclamar esa verdad, esa justicia y esa memoria para las víctimas que aún no pueden descansar en paz porque aún no saben qué pasó aquel día", denunció Gradolí.