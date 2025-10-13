Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Dos vídeos y el relato de Mazón ya no cuadraba, pero ¿qué queda en el disco que tiene la jueza?
Hamás completa la entrega de los 20 rehenes con vida y ya están en suelo isralí, a la espera de la liberación de 2.000 presos palestinos
Dos vídeos y el relato de Mazón ya no cuadraba, pero ¿qué queda en el disco que tiene la jueza?

Un disco duro y un 'pen-drive' con brutos del Cecopi se tornan clave en el juicio de la gestión de la dana. Las mismas imágenes que el Govern ocultó durante 11 meses podrían abrir la puerta a nuevas personas imputadas.

Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, en una imagen de archivo.Roberto Plaza/Europa Press via Getty Images

En las últimas semanas, la incorporación de dos vídeos a la investigación penal por la gestión de la catástrofe de la dana que realiza la jueza del Juzgado de Catarroja, ha supuesto un giro en las argumentaciones y relato del Govern valenciano del popular Carlos Mazón. Se trata de las imágenes que la Generalitat mantuvo guardadas casi un año, 11 meses, y que habían sido captadas por un cámara de una agencia privada de comunicación que fue contratada por la Conselleria de Emergencias. 

El primero de ellos demostró que, uno de los puntos claves en el proceso, el envío de la notificación ES Alert se propuso hasta tres horas antes de que se produjese. El subdirector general de Emergencias ponía sobre la mesa la posibilidad de hacerlo a las 17.00 horas. La alerta llegó a las 20.11 horas. Un segundo vídeo también contenía datos que permitieron desmontar otro de los argumentos que ha venido esgrimiendo la Generalitat sobre aquel funesto día, el de un supuesto 'apagón informativo' por parte de organismos de competencia estatal. 

En aquellas imágenes podía verse a la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, imputada en la causa, tomando notas -con falta de ortografía- sobre la situación de peligro en el barranco del Poyo en un documento que demuestra que tuvieron constancia de ello a las 12.32 horas del mediodía. No obstante, y según recoge El País, todavía queda material por analizar que ya se encuentra en poder de la jueza. Concretamente, un disco duro y un pen-drive que contienen el bruto de las mencionadas grabaciones y que podría derivarse en nuevas imputaciones de personas.

Las grabaciones "relevantes" que se investigan en el juicio de la dana: la lupa en los audios

En este sentido, y según la mencionada información, en el disco duro y pen-drive que se han incorporado a la investigación se encuentra más material audiovisual. Concretamente, cuatro decenas de archivos de vídeo en formato .mp4, en los que se puede ver parte de lo ocurrido durante la reunión del Cecopi y algunas decisiones o comentarios que se produjeron en el interior de centro de coordinación de emergencias de L’Eliana. La jueza ya había catalogado estos vídeos de "relevantes", la pasada semana. 

En esa línea, y teniendo en cuenta que solo están imputados dos altos cargos, Salomé Pradas y el por aquel entonces su 'número 2' y exdirector de Emergencias Emilio Argueso, el análisis de dichos brutos de imágenes está siendo realizado para conocer si afloran nuevos presuntos responsables. La jueza instructora ha puesto especial énfasis en la necesidad de investigar los audios de las grabaciones para determinar qué funciones o roles jugaron otras figuras que no han resultado imputadas en este proceso penal.

Antón Parada
Antón Parada
