8-M: parlamentarios del PP se unirán a la marcha convocada por las feministas abolicionistas y contrarias a la Ley Trans

Una delegación de diputados y senadores del Partido Popular, encabezados por la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós, acudirá este sábado 8 de marzo a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer, que parte a las 18.00 horas desde la Plaza de Cibeles.

Junto a Alós, acudirán a la marcha de este sábado diputados y senadores del PP como Jaime De los Santos, Beatriz Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja o Bienvenido de Arriba, entre otros.

Según el PP, este 8 de marzo "vuelve a estar marcado por la hipocresía del Gobierno de Pedro Sánchez". "Además de aprobar la denominada 'ley del solo sí es sí', el PSOE y sus socios de Podemos y Sumar han prostituido sus principios y han tenido en sus filas a personas de máxima responsabilidad cuya relación con las mujeres es vergonzosa", critican.

Así denuncian que Sánchez, "que presumía de tener el Gobierno 'más feminista', se ha rodeado de dirigentes y compañeros como Ábalos, Tito Berni o Koldo, implicados en tramas de corrupción y en escándalos relacionados con la prostitución".

Además, acusan a la vicepresidenta Yolanda Díaz y las exministras Irene Montero o Ione Belarra de haber "tolerado y tapado conductas repudiables y escándalos de abusos y agresiones sexuales en sus propias filas, como los protagonizados por Errejón o Monedero, mientras gritaban el eslogan de 'hermana, yo sí te creo'".

Por ello, desde el PP defienden que "el feminismo no puede reducirse a una estrategia de propaganda". "La lucha por la igualdad y contra la violencia de género es un asunto muy serio que no puede estar en manos de quienes frivolizan con el machismo y pasan por alto prácticas deleznables. Las mujeres no merecen tener este tipo de supuestos defensores", subrayan.

En este sentido, aseguran que "lejos de la hipocresía de unos y del negacionismo de otros, el PP seguirá defendiendo el feminismo, pero de verdad".

Contra el machismo global

En concreto, los diputados y senadores del Partido Popular participarán en la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid que marchará al grito de 'Mujeres en lucha contra el machismo global' y que representa a las feministas abolicionistas y contrarias a la Ley Trans.

Las organizadoras de esta marcha explicaron el pasado miércoles que se manifiestan para "levantar la voz contra la extrema derecha que niega la violencia machista y perpetúa estructuras profundamente misóginas" así como contra la izquierda "cómplice del sexismo poniendo como excusa la interculturalidad".

Desde el Movimiento Feminista de Madrid también defienden que el feminismo es "abolicionista del sistema prostitucional de la pornografía, de la explotación reproductiva y del género, de todas las formas de violencia y desigualdad hacia las mujeres".

Además, reivindican que su convocatoria rechaza tanto la "instrumentalización del 8M como herramienta de propaganda gubernamental", como a quienes "se apropian" del feminismo para frenar la lucha por los derechos de las mujeres.