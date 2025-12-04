Ábalos recurre su ingreso en prisión, niega que hubiese riesgo de fuga y dice que fue a la visitilla como "cordero al matadero"
También critica su traslado a prisión bajo el argumento de que esto afecta a sus derechos políticos.
El exministro socialista José Luis Ábalos ha recurrido su ingreso en la cárcel de Soto del Real, negando que hubiese riesgo de fuga y afirmando que si esto fuese cierto no hubiera ido "sin resistirse" y "como un cordero al matadero" a la visitilla que convocó al juez y que antecedió su entrada en prisión.
En el recurso presentado por el abogado de Ábalos, de 49 páginas, y al que ha podido acceder EFE, lamentan que el magistrado no haya tomado otras medidas menos extremas, como por ejemplo una fianza, en vez de prisión, algo que según critican "tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo de la del imputado Aldama tras su paso por un centro penitenciario".
