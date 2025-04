Agresión homófoba en un kebab de Murcia el día de Bando de la Huerta al grito de "maricón de mierda"

El concejal socialista de Juventud, Festejos, Turismo y Derechos LGTBIQ+ de Lorquí -un pueblo de Murcia-, Víctor Manuel Sáez Hurtado, ha denunciado que el pasado martes, fecha en la que se celebraba el Bando de la Huerta, recibió una agresión homófoba en el establecimiento "Kebab La Merced 24h". Según el propio concejal, entró en el local para pedir comida y la que pagó. Al finalizar pidió entrar al aseo, pero le dijeron que estaba averiado.

"Ayer era el Bando de la Huerta y entiendo perfectamente que muchos establecimientos pongan ese impedimento para que no esté entrando todo el mundo", afirmaba en la red social X Sáez. Sin embargo, las burlas comenzaron instantes después por parte de una trabajadora del establecimiento. "Le recriminé la actitud y como siguió (mientras me servían el kebab) pedí una hoja de reclamaciones", asegura mientras que el dueño amenazaba con "reventarle".

La hoja de reclamaciones jamás llegó y la discusión entre el concejal y los trabajadores del kebab ascendió hasta que llegó a las manos. "Le pedí la hoja de reclamaciones a la otra chica. La cual comenzó a decir 'la niña está que se cree influencer' riéndose de mí y diciéndome que no tenia. Le dije que se estaba pasando y el dueño del kebab, padre de la chica, se tiró a por mí diciendo que con su hija no hablase", narra el concejal en sus redes sociales. Gracias a que uno de los amigos de Sáez Hurtado estaba grabando lo que estaba sucediendo existen imágenes de la agresión homófoba. Sin embargo, nadie del resto del establecimiento hizo nada.

El concejal resalta también que, una vez concluida la agresión, llamó a la policía que "tardó en llegar por la festividad que había en la ciudad". "El establecimiento siguió funcionando como si nada hubiera pasado y yo tuve que ir a la ambulancia donde me trataron las diferentes heridas que me ocasionaron tanto las patadas como los puñetazos y la caída", explica remarcando que en la actualidad todavía se resiente de los golpes recibidos.

"Lo que me duele es que por ser como eres, ciertas personas en la vida, se crean con el derecho a meterse contigo y decirte lo que piensan sin pudor ninguno y mientras tanto, tener que seguir el paso y no volver la cabeza para que no te pase nada", ha denunciado el concejal suplicando que se acaben las agresiones y la violencia. Además, reconoce que "es consciente de las consecuencias" que puede tener este tipo de denuncias pero que está dispuesto de "salvaguardar la honorabilidad y estabilidad emocional".

"Y bien sabe dios que respeto y acepto a todo el mundo. Pero es que precisamente, aunque no quiera decirlo, porque los hay buenos y malos, como en todas las etnias y nacionalidades, los agresores no eran de origen español (creo que se entiende al haber pasado todo en un kebab)", concluye el concejal.