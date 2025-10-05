Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Albares anuncia un acuerdo con Israel para que un primer grupo de 21 españoles de la flotilla vuelva a España este domingo
El ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado en el 'Canal 24 Horas' que, si todo va bien, hoy regresarán desde Israel.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, en una imagen de archivo.Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este domingo en una entrevista en el canal 24 Horas que España ha alcanzado un acuerdo con Israel para que un primer grupo de 21 españoles de la flotilla que fueron detenidos vuelva este domingo a la Península.

Albares ha explicado que "por fin empezamos a tener buenas noticias" y ha anunciado que "hemos llegado a un acuerdo con Israel para que, si nada se tuerce, un grupo de 21 ciudadanos españoles puedan abandonar hoy mismo Tel Aviv y llegar a España que es dónde tendrían que estar con total movilidad de movimientos".

"Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores hemos organizado todo para que hoy mismo puedan volar a Tel Aviv. Tenemos el acuerdo de las autoridades israelíes y, si nada se tuerce, hoy mismo llegarían 21 de los 49 en total que, en estos momentos, tenemos en nuestra lista", ha razonado.

Albares también ha contado que el cónsul de España en Tel Aviv "lleva varias horas dentro del centro con ellos". "Volverá cada día, hasta que el último de ellos esté en libertad y cuando salga me comunicaré como hizo anteayer con él y me trasladará las novedades", ha expuesto.

El ministro de Asuntos Exteriores no ha dado más detalles sobre la hora a la que pueden llegar a España y qué tipo de avión les recogerá en Israel. "Israel tiene los trámites dos días para la deportación. Aquellos que aceptan firmar un documento diciendo que aceptan que han entrado ilegalmente en el país y se produce una salida muy rápida", ha añadido.

"Hayan firmado o no el documento. Esa situación de retención por parte de Israel tiene que terminar inmediatamente y sus derechos tienen que estar respetados y su integridad física garantizada. Vamos a verificar día a día que reciben alimentos, agua potable, atención sanitaria aquellos que lo necesiten y vamos a darle toda la protección diplomática y consular", ha razonado.

